私立恵比寿中学、ブームは“ワードウルフ”「メンバーで集まって」【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】アイドルグループ・私立恵比寿中学が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
「永遠に中学生」をコンセプトに活動する同グループは、1曲目「SCHOOL DAYS」で開幕すると「シンガロン・シンガソン」、「仮契約のシンデレラ」「イート・ザ・大目玉」を披露しキュートな魅力を放出。会場を魅了した。
― 「STARRZ TOKYO 2025」セットリストの注目ポイントを教えてください。
風見和香：私立恵比寿中学は幅広い楽曲があるのですが、今回は意外な一面を見せられるようなセットリストになっています！
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、私服が1番おしゃれなメンバーを教えてください。
安本彩花：1番は選べないんですが、この2人（桜井・中山）がおしゃれです。
― お二人が秋服で気になっているファッションはありますか？
桜井えま：秋ってチェックがすごく流行る時期なので、チェック柄のパンツなどを集めたいと思っています！
中山莉子：今年の秋は、スウェットのセットアップを沢山購入して楽しみたいです！
― 最近メンバーの間で流行っていることはなんですか？
安本：最近、長時間の空きができたときはメンバーで集まってゲーム「ワードウルフ」をしています。
中山：「人狼ゲーム」は、結構難しくて騙せないメンバーが多いので「ワードウルフ」をすることが多いです。
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
安本：15年アイドルをしているのですが、ずっと夢であり憧れだったので「これを叶えたい」と思うことに対しての努力を諦めずに続けることが大切だと思います。あと、楽しくなきゃやっていられないので楽しむことも大事かなと思います！
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。私立恵比寿中学のほか、AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストやモデル、インフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
【Not Sponsored 記事】
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。私立恵比寿中学のほか、AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストやモデル、インフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
【Not Sponsored 記事】