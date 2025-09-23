元Janne Da Arcのyou(G)と、RENO(G)を中心に発足したギタープロジェクト＜Japan Guitarist Team＞が、来年1月25日(日)に第3回目となる主宰イベントの開催を発表した。

＜Japan Guitarist Team＞は、日本人ギタリストがジャンルや世代の枠を超えて、互いに刺激し合い、共鳴し合い、時には火花を散らし合いながら、ギターという楽器の素晴らしさや楽しさ、ギタリストの魅力を表現していくプロジェクト。

第3回目となるイベントには、La’cryma Christiとして12年ぶりに復活するギタリストのHIRO、DUSTAR-3やRayflowerで活動するギタリストYUKIの参加が決定している。さらに、第1回からゲスト出演をしているLedaも参加するとのこと。イベントタイトルに題された＜battle!!＞というフレーズからも、超絶テクニックの応酬となるギターバトルへ期待が高まるところだ。

チケットの一般発売は11月8日(土) 10時より。

■＜Japan Guitarist Team〜 battle!! 〜＞ 2026年1月25日(日) 【東京】新宿ReNY

開場 15:45 / 開演 16:30 【出演】

Gt：you(Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc), Gt：RENO, Gt：Leda

Gt：HIRO(La’cryma Christi), Gt：YUKI(DUSTAR-3 / Rayflower / Λucifer)

Ba：NATCHIN(ex.SIAM SHADE), Dr：川口千里 【チケット料金】

オールスタンディング

※整理番号順の入場

前売り\7,000-(税込) ※ドリンク代別

(※年齢制限3歳以上有料) 【イープラスプレオーダー先行】

受付期間：2025年9月23日(火・祝)18:00〜10月19日(日)23:59

https://eplus.jp/sf/detail/4384080001-P0030001 【一般発売日】

2025年11月8日(土) 10:00〜 【イープラス】

https://eplus.jp/sf/detail/4384080001-P0030001 【お問い合わせ】

新宿ReNY TEL：03-5990-5561

