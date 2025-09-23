元Janne Da ArcのyouとRENOによる＜Japan Guitarist Team＞、第3回目にLa’cryma ChristiのHIROら参加
元Janne Da Arcのyou(G)と、RENO(G)を中心に発足したギタープロジェクト＜Japan Guitarist Team＞が、来年1月25日(日)に第3回目となる主宰イベントの開催を発表した。
＜Japan Guitarist Team＞は、日本人ギタリストがジャンルや世代の枠を超えて、互いに刺激し合い、共鳴し合い、時には火花を散らし合いながら、ギターという楽器の素晴らしさや楽しさ、ギタリストの魅力を表現していくプロジェクト。
第3回目となるイベントには、La’cryma Christiとして12年ぶりに復活するギタリストのHIRO、DUSTAR-3やRayflowerで活動するギタリストYUKIの参加が決定している。さらに、第1回からゲスト出演をしているLedaも参加するとのこと。イベントタイトルに題された＜battle!!＞というフレーズからも、超絶テクニックの応酬となるギターバトルへ期待が高まるところだ。
チケットの一般発売は11月8日(土) 10時より。
■＜Japan Guitarist Team〜 battle!! 〜＞
2026年1月25日(日) 【東京】新宿ReNY
開場 15:45 / 開演 16:30
【出演】
Gt：you(Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc), Gt：RENO, Gt：Leda
Gt：HIRO(La’cryma Christi), Gt：YUKI(DUSTAR-3 / Rayflower / Λucifer)
Ba：NATCHIN(ex.SIAM SHADE), Dr：川口千里
【チケット料金】
オールスタンディング
※整理番号順の入場
前売り\7,000-(税込) ※ドリンク代別
(※年齢制限3歳以上有料)
【イープラスプレオーダー先行】
受付期間：2025年9月23日(火・祝)18:00〜10月19日(日)23:59
https://eplus.jp/sf/detail/4384080001-P0030001
【一般発売日】
2025年11月8日(土) 10:00〜
【イープラス】
https://eplus.jp/sf/detail/4384080001-P0030001
【お問い合わせ】
新宿ReNY TEL：03-5990-5561
関連リンク
◆＜Japan Guitarist Team＞オフィシャルサイト
◆＜Japan Guitarist Team＞オフィシャルTwitter
◆you オフィシャルTwitter
◆RENO オフィシャルTwitter