NMB48「ナギイチ」「僕らのユリイカ」…代表曲連続披露で会場沸かす【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】NMB48が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】NMB48、ミニスカから美脚スラリ
大阪・難波にある専用劇場を拠点に活動する彼女たちは、夏ソング「イビサガール」からスタート。最新曲「チューストライク」ではキャッチーな魅力で会場中を虜にした。
「ナギイチ」「僕らのユリイカ」では客席に手を振りながらステージ上を駆け回り、センターステージにも登場。最後には「今日イチの声、出せますか！」と煽り、「ドリアン少年」を披露。グループの代表曲が詰まったセットリストで、ファンとの一体感の溢れるパフォーマンスを繰り広げた。
M1.イビサガール
M2.チューストライク
M3.ナギイチ
M4.僕らのユリイカ
M5.ドリアン少年
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
