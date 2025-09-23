UNiFY／（左上から時計回り）RAY、石沢瑠架、福井巴也、宝、新美直己、富園力也、石橋弘毅、中川将平、雨宮大晟（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/23】10人組ダンスボーカルグループ・UNiFYが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。

◆UNiFY「STARRZ TOKYO 2025」舞台裏でインタビュー


UNiFYは「リアコ」「ビバホリ」の2曲を披露。息の合ったパフォーマンスと迫力ある歌声で観客を虜にした。

― 「STARRZ TOKYO 2025」セットリストの注目ポイントを教えてください。

福井巴也：花道を使ったパフォーマンスができたらいいなと思っているのと「平成37年」という僕たちのファーストアルバムに収録されている楽曲を2曲披露するので、ぜひ一緒に盛り上がってもらえたらなと思います！

― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、私服が一番おしゃれなメンバーを教えてください。

一同：（「せーの」でおしゃれだと思う人を指差しすると、福井巴也に票が集まる。）

富園力也：福井くんは、最近ヘッドスライディングをしたかのようなダメージジーンズを履いていて「あれはトレンドなのかな？」と気になっていました。

福井：“通”にしかわからないコーディネートだと思うんですが、僕がUNiFYのおしゃれを引っ張っていきたいと思っています！

石沢瑠架：そのジーンズがすごくおしゃれだなと思っていたので、僕は“通”なんだと思います！

石橋弘毅：そのジーンズの偽物みたいなものを雨宮（大晟）が着ていました。

RAY：あと、福井はラブブを付けています。

福井：石沢は、最近羽振りがいいのかちょっと高そうな服を着ています。

石沢：そんなことないです！

― 最近メンバーの間で流行っていることはなんですか？

新美直己：最近“横揺れ”が流行っています。

一同：ええて（笑）！

宝：見てもらってもいいですか？

（宝、横揺れダンスを披露する）

石橋：すぐやめて！映像じゃないから伝わらない（笑）！

富園：リハーサル中もステージに立っていないメンバーは寄席の方で横揺れしています。

福井：今日はリハーサルがなかったのでお見せできなかったんですが、次は「STARRZ TOKYO」のリハーサルでも横揺れしたいと思います。

― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。

中川将平：好きなことを貫いて妥協せずにやっていくことかなと思っています。僕たちは、会社を立ち上げて自分たちの好きなことを形にするために活動しているのでそういうところを妥協しないことが夢を叶える秘訣だと思います。

◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催


昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。UNiFYのほか、AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティスト、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）

