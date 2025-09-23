¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤òÈ´¤¤¿¤¤¡×Íßµá¤ò¥°¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ£¶°Ì¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂåÉ½¤â¡Öº£Ç¯°ìÈÖ¤Î¥ì¡¼¥¹¡×¤ÈÂç´î¤Ó
F1Âè17Àï¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Ç6ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¡Ë¤È¤Î¹¶ËÉ¤ÎËö¤Ë6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Â¤â¤È¤Ë¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¡¢¥ì¡¼¥¹¸åÈ¾¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤ò±ä¡¹¤ÈÂÔ¤Ä¨¡¨¡¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤ËºÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤È³ÑÅÄÍµµ£¤Î£¶°Ì¤ò´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¡¡photo by BOOZY
¡¡¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¹¥¿¡¼¥ÈÀªÁê¼ê¤Ë¡¢½øÈ×¤ÇÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¾µÃÎ¤Î¾å¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÆ±»Î¤ÎÁè¤¤¤Ç·ä¤Î¤Ç¤¤¿¥é¥Ã¥»¥ë¤òÈ´¤¤¤Æ5°Ì¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢5¼þ¤ÇÈ´¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¦¤·¤í¤Ë¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë¤È¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò¼é¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡20¼þÌÜ¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢³ÑÅÄ¤Ï38¼þÌÜ¤Þ¤Ç»È¤¤¹þ¤ó¤À¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤ÇÞÕ¿È¤Î¥×¥Ã¥·¥å¤òÂ³¤±¤¿¡£¤¸¤ï¤ê¤¸¤ï¤ê¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¹¤²¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÁ°¤Ø¡£¥¿¥¤¥ä¤¬²¹¤Þ¤ëÁ°¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¤ËÀè¹Ô¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤È¥Î¥ê¥¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍÞ¤¨¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃ¦½Ð¤ÈºÇ¹âÂ®¤¬Â®¤¤¥í¡¼¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¨¥ó¥É¤Ç¥È¥¦¤ËÆþ¤ê¡¢¥¤¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤½¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ÑÅÄ¤Ï¶¯°ú¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥â¥ó¥Ä¥¡¤ÇÉÔÍÑ°Õ¤ÊÀÜ¿¨¤òÈÈ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂ»¼º¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¡Ê¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡Ë¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ç¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÀÇ½Îô²½¡Ë¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤ÏÍ½Áª¤Ç»È¤Ã¤¿Ãæ¸Å¥¿¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»Å³Ý¤±Êý¤ò¤·¤Æ¥é¥ó¥É¡Ê¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ê¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤ÇÈ´¤¤¤Æ¡ËÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ°¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤·¤Æ2Âæ¤¬¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÎäÀÅ¤Ë»×¹Í¤ò½ä¤é¤»¤¿¹¥È½ÃÇ¡Û
¡¡¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤¬1¼þÌÜ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüÍËÄ«¤Î±«¤Ç¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ï¤«¤Ê¤ê±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£³ÑÅÄ¼«¿È¤¬¥é¥Ã¥»¥ë¤òÈ´¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¸åÂ³Àª¤Ë´ÊÃ±¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¾õ¶·¨¡¨¡¡£
¡¡¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÁ´³«¤Î¥Ð¥È¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤òÉ¬»à¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢³ÑÅÄ¤ÏÎäÀÅ¤Ë»×¹Í¤ò½ä¤é¤»¡¢È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê»ëÌî¤Ç¥ì¡¼¥¹¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö»ëºÂ¤ÎÊÑ²½¡×¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤«¤é¥Þ¥·¥ó¤Î²þÁ±¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤«¤é¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÀÇ½¤ÎºÇÂç²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬²Ì¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°2°ÌÁè¤¤¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢³ÑÅÄ¤Î¹×¸¥¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£³ÑÅÄ¼«¿È¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¤¢¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Î²þÁ±¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Ç¯°ìÈÖ¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ºòÆü¤ÎÍ½Áª¤âÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È0.2¡Á0.3ÉÃº¹¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢0.4ÉÃ¤âÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ä¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë·ã¤·¤¯¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íµµ£¤Ï¼ÂÎÏ¤Ç¤¢¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥é¥ó¥É¡Ê¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ë¤â¤¦¤·¤í¤Ë¤¤¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ç¤Î¤³¤È¡Ê¥í¡¼¥½¥ó¤È¤ÎÀÜ¿¨¡Ë¤â¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤»þ¤â¤É¤³¤«¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Èºî¶È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤òº£²ó¤Î¿ÊÊâ¤Ç¼¨¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡×¡Ú¼«¿®¤¬³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£½µËö¡Û
¡¡¶âÍË¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È³ÑÅÄ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¤Ë·è¾¡¤òÁö¤ê¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í......¡Ê10ÅÀÃæ¡Ë7ÅÀ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡7ÅÀ¡¢8ÅÀ¤«¤Ê¡© ¤Þ¤À¤Þ¤À¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¤·¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Û¤ÉÂç¤¤Êº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é°ìÊâ¤º¤Ä¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´üÂÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¿®¤ò¶»¤ËÎ×¤ó¤À·è¾¡¤Ç¡¢¼«¿®¤Ï³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤Î¿¿²Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£