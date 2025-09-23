　２２日、後源村に広がる棚田。（ドローンから、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

　【新華社武夷山9月23日】中国福建省武夷山市の後源村で、千ムー（約67ヘクタール）の棚田が収穫期を迎えた。黄金色の稲穂が風に揺れ、農家の人々が刈り取りに精を出している。

　２２日、稲刈りをする農家の人。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
　２２日、伝統的な方法で脱穀を行う農家の人。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
