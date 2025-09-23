MLBはレギュラーシーズン最終盤。し烈な優勝争いが繰り広げられているナ・リーグ西地区では、2位パドレスが勝利しポストシーズン進出を決め、首位ドジャースとのゲーム差を縮めました。

西地区2位のパドレスは日本時間23日、ナ・リーグ中地区で既に優勝を決めているブリュワーズと対戦。延長戦に突入した試合は10回、1点を勝ち越されますがその裏の攻撃で内野ゴロの間に同点とし土壇場で粘りを見せます。

続く11回表には1アウト満塁のピンチとなりますがここをダブルプレーで切り抜けると、11回裏にフレディ・フェルミン選手のタイムリーが飛び出してサヨナラ勝利しました。

劇的勝利のパドレスは2年連続でのポストシーズン進出が決定。さらに地区優勝へ「M3」としている首位ドジャースとのゲーム差を「2.5」に縮めています。

なお、東地区ではフィリーズがMLB1番乗りで地区優勝を決め、中地区でもブリュワーズが地区3連覇を果たしています。

ワイルドカード争いはこの日パドレスが進出を決めたことで、残り1枠に。80勝76敗でレッズとメッツが並んでおり、79勝77敗のダイヤモンドバックスが後を追う激戦となっています。