22日に告示された自民党総裁選。候補者5人が23日、共同記者会見にのぞみ、少数与党の現状の打開に向けた連立拡大に意欲を示しました。



5人が立候補した自民党総裁選。次の総理大臣の候補は誰になるのか？23日午前は自民党本部に5人が揃い、記者会見の場が設けられました。まず記者からは、自民党の再生に必要なことは何かという質問があがりました。



（小林鷹之氏）

「ひとつが原点回帰です。谷垣元総裁が言っていたのは、裸になって国民の中にも飛び込んでいくしかないと。私も完全に同感です。2009年下野した時に、全国津々浦々に足を運びました。国民の皆さんとのリアルな交流の中にこそ、やはり信頼が生まれてくると考えています。」





（茂木敏充氏）「物価高をはじめ、国民がどんな思い、どんな悩み、大変さ、そして不安を抱えているのか、このことに直接向き合い、そしてその思いをしっかりと受け止め、速やかな対策を打っていくということだと思っています。」（林 芳正氏）「ゼロからの再建、＃変われ自民党、ということで、まず大胆な組織改革。広報にDX人材を入れて、SNS等新しいメディアにも、対応していけるようにしっかりとやっていく。」（高市早苗氏）「今の暮らし、未来への不安をしっかりと夢や希望に変えていく、そういう党でありたい。そのためにも、全世代あらゆる世代の力を総結集、これをしっかりと行ってまいります。また党員の方々の声が直接党に集まる、私たちがそれを拝見できるシステムを構築したいと思っている。」（小泉進次郎氏）「国民の声を政策に、かたちにする、それこそ国民政党・自民党だと思います。党内の声もそうです。そして野党の皆さんとも話し合ってそういった声もかたちにする。そして挙党一致のチーム自民党をつくっていく、このことが私は何よりも信頼回復にとっては大切なことだと思っています。」そして質問は、急務となっている「物価高対策」について。政策の柱を問われると…。（茂木敏充氏）「地方がそれぞれのニーズに応じて自由に使える、これまでとは一桁異なる生活支援特別地方交付金、これを創設して、対応していきたいと思っております。」（林 芳正氏）「参議院選挙で公約をした給付金、これは必ずしも拍手を持って受けられたという状況ではございませんけれども、これをベースにしてですね、与野党でこの成案を得る努力、これはしていきたいと思っております。」（高市早苗氏）「私が一番やりたいことはですね、自治体向けの交付金、これに推奨メニューをつけて出す、拡充をするということでございます。ぜひとも賃上げの補助金を出してほしいという推奨メニューをつけます。」（小泉進次郎氏）「ひとつ目の柱が、ガソリンの暫定税率の廃止、これを与野党の合意の上で速やかに廃止ができるように協議を加速していきたいと思います。そしてふたつ目が、デフレからインフレの局面に入ってきて、インフレ時代に対応した所得税制の見直しを手掛けていきたいと思います。」（小林鷹之氏）「現役世代に重点を置いた所得税の改革が必要になってくると思っています。ただ、それを抜本的にやろうとすると少し時間がかかるので、それまでの間は2年ぐらいを目途にいわゆる定率減税という形でこれを実行していきたい。」また自民党は参院選の大敗で、衆参両院での過半数割れ、少数与党となっていますが、今後注目されるのが「連立の枠組みの拡大」です。連立への考え方や、その時期について問われた候補者たちは。（林 芳正氏）「まさに安定した政権を築くという意味で、連立拡大というのは目指すべき方向だと思っております。あらゆる努力をして、そして必要な政策を国民の皆様にしっかりとお届けする、こういう考えでございます。」（高市早苗氏）「安定した政治でなければさまざまな重い課題が解決できないということを考えますと、私は連立の拡大を目指します。しかも、首班指名までにできるように精一杯の努力をしたいと考えております。今の段階でどの党と組むというようなことを申し上げるのは、相手の党にとっても失礼だと思います。」（小泉進次郎氏）「政党間に協議を呼び掛けて、そういった丁寧なやり取りの中で努力を重ねていって信頼関係を構築して、政策の一致、そして基本的な理念の一致、こういったことが見える中でその先というものが出てくるということなんだろうという風に思います。それは期限を区切るものではないというのが私の考え方です。」（小林鷹之氏）「自民党として国家運営の基本となる政策、こうしたところをできるだけオーバーラップして共有できるような政党と、最終的には、もし合意できれば合意していくということだと思います。ただ最大限、急ぐということであります。」（茂木敏充氏）「基本政策、外交・安全保障、エネルギー、そして憲法、こういった基本政策が一致する政党と連立の枠組みの拡大、これを目指してまいりたい。」いずれの候補者も温度差はあるものの、連立の拡大へ意欲を示しました。10月4日の投開票日に向け、今後各地での演説会なども予定され、論戦が繰り広げられます。