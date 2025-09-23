「日本ハム０−７楽天」（２３日、エスコンフィールド）

日本ハムの本拠地最終戦セレモニーが行われ、場内一周で新庄剛志監督のマイクパフォーマンスが始まった。

当初は指揮官のあいさつは行われない予定だったが、場内一周でマイクを手にしていた指揮官。「日本ハムも負けましたが、ソフトバンクも負けました。僕たちはあきらめていません。３連勝して３連敗したら逆転です。本当にここまで成長させてくれたのはコーチ、森本稀哲、代表してあいさつをお願いします」と言って盛り上げると、スタンドは大歓声に包まれた。

さらにシーズンは終わってないが、「タイトルを取った選手が２人います」と紹介。「２年連続最多勝利、伊藤大海！かかとの痛みを乗り越えて本塁打王、打点王を取りましたレイエス！」と絶叫した。

助っ人は流暢な日本語で「本当にクライマックスシリーズ、みんな頑張ります！ありがとうございます」とファンにあいさつ。さらに「オールスターから一向にホームランを打ってない清宮アカンたろうにも」とマイクをまわすなど、球場を盛り上げていた。９００試合登板の宮西も「悔しいです」と絶叫していた。

この日は打線が２試合連続の完封負けを喫し、投手陣も崩れて痛恨の連敗。ソフトバンクの優勝マジックは「５」に減った。それでも指揮官のマイクパフォーマンスで本拠地のファンを盛り上げ、選手達も切り替えられた様子。残り６試合へ、重苦しい空気を吹き飛ばした。