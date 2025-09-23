ANIPLEX × Sony Musicのオリジナルアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』連続2クール放送決定 劇中ユニットの歌唱担当アーティスト発表
10月5日よりフジテレビほかで放送されるANIPLEX × Sony Musicによるオリジナルテレビアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』が、連続2クールで放送されることが23日、東京・ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて開催されたプレミアイベントにて発表された。あわせて、主題歌情報が明かされた。
【先行場面カット】劇中ユニット「SI-VIS」のリーダー・YOSUKE
第1クールオープニングテーマ「So Far Away」と第1クールエンディングテーマ「FRIENDS ＆ SMILE」を劇中ユニット「SI-VIS」が歌唱を担当する。OP＆EDテーマはいずれも中島卓偉が作詞・作曲。中島は「全く違う印象の2曲ですが、物語の入り口と出口にぴったりな、どちらも未来のゲートに繋がるように描けたんじゃないかと思っています」とコメント。
さらに、SI-VISのリーダーであるYOSUKEのボーカルは北海道札幌市在住のTaishoが担当する。イベントにて劇中歌「Braver Dreamer (YOSUKE MAIN VOCAL ver.)」が披露された。楽曲は、各ストリーミングサービスにてきょう23日午前0時より配信されている。Taishoは「自信と希望と不安を握りつぶして飛行機で札幌から参りました」とコメント。「本番のレコーディング以降は少しずつ感覚を掴んできて、YOSUKEに上手く自分を乗せられた気がします」とし、「『SI-VIS』の戦闘シーンが爽快で、自分好みです」と本作を観た感想を明かした。
■中島卓偉コメント
オープニングナンバーの「So Far Away」は、アップテンポの疾走感を活かしながらサビでドラマティックに展開するという流れを先に頭の中で組み立ててから、脚本のテーマに沿った歌詞も含めて一気に書きました。エンディングナンバーの「FRIENDS & SMILE」は、アニメを観終わった後にふと気持ちが優しくなれるような、友情って素敵だなと思えるようなイメージを膨らませて歌詞と共に書き上げました。全く違う印象の2曲ですが、物語の入り口と出口にぴったりな、どちらも未来のゲートに繋がるように描けたんじゃないかと思っています。
■Taishoコメント
【レコーディング時のエピソード】
自信と希望と不安を握りつぶして飛行機で札幌から参りました。自分のバンド以外の曲をレコーディングするのが初めてだったので、仮歌レコーディングの時は、自分が思っているより上手くいかなかった記憶があります。エンジニアの方から「もっとTaishoらしさを出していい」と言って貰えて、本番のレコーディング以降は少しずつ感覚を掴んできて、YOSUKEに上手く自分を乗せられた気がします。
【本作を見た感想】
習慣的にアニメをたくさん観る、というタイプではないのですが、しっかり全部観てしまいました。「SI-VIS」の戦闘シーンが爽快で、自分好みです。あ、セイレーン推しです。
【先行場面カット】劇中ユニット「SI-VIS」のリーダー・YOSUKE
第1クールオープニングテーマ「So Far Away」と第1クールエンディングテーマ「FRIENDS ＆ SMILE」を劇中ユニット「SI-VIS」が歌唱を担当する。OP＆EDテーマはいずれも中島卓偉が作詞・作曲。中島は「全く違う印象の2曲ですが、物語の入り口と出口にぴったりな、どちらも未来のゲートに繋がるように描けたんじゃないかと思っています」とコメント。
■中島卓偉コメント
オープニングナンバーの「So Far Away」は、アップテンポの疾走感を活かしながらサビでドラマティックに展開するという流れを先に頭の中で組み立ててから、脚本のテーマに沿った歌詞も含めて一気に書きました。エンディングナンバーの「FRIENDS & SMILE」は、アニメを観終わった後にふと気持ちが優しくなれるような、友情って素敵だなと思えるようなイメージを膨らませて歌詞と共に書き上げました。全く違う印象の2曲ですが、物語の入り口と出口にぴったりな、どちらも未来のゲートに繋がるように描けたんじゃないかと思っています。
■Taishoコメント
【レコーディング時のエピソード】
自信と希望と不安を握りつぶして飛行機で札幌から参りました。自分のバンド以外の曲をレコーディングするのが初めてだったので、仮歌レコーディングの時は、自分が思っているより上手くいかなかった記憶があります。エンジニアの方から「もっとTaishoらしさを出していい」と言って貰えて、本番のレコーディング以降は少しずつ感覚を掴んできて、YOSUKEに上手く自分を乗せられた気がします。
【本作を見た感想】
習慣的にアニメをたくさん観る、というタイプではないのですが、しっかり全部観てしまいました。「SI-VIS」の戦闘シーンが爽快で、自分好みです。あ、セイレーン推しです。