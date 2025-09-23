¥²¥ª¤¬¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¡£¤½¤Î²þÌ¾¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÁÔÂç¤ÊÌîË¾¤È¤Ï¡©¡ÚºäËÜ¿µÂÀÏº¤Î³¹Êâ¤Åê»ñ¥é¥Ü¡Û
¥²¥ª¤Ï22Ç¯¤ÎÂè102²ó¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î³ô²Á¤Ï1191±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢40¡ó¶¯¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì»þ¤Ï2600±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ÖºäËÜ¿µÂÀÏº¤Î³¹Êâ¤Åê»ñ¥é¥Ü¡×¡£³ô¼°É¾ÏÀ²È¤ÎºäËÜ¿µÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ë³¹¤òÊâ¤¡¢Åê»ñÀèÁª¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¶â¤Î¤Ê¤ëÌÚ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ª
º£½µ¤Î¸¦µæÂÐ¾Ý¡¡
¥²¥ª¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡Ê¥²¥ªHD¡Ë
Ãæ¸ÅCD¡¦DVD¥ì¥ó¥¿¥ëÅ¹¤Î¥²¥ª¤¬¡¢¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£²¿¤½¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ÒÌ¾!?¡¡¼Â¤Ï¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢ÌÙ¤±¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÂç¤¤¯Å¾´¹¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
½õ¼ê¡¡°ÊÁ°¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¥²¥ªHD¤Î¼ÒÌ¾¤¬¡¢ÍèÇ¯10·î¤«¤é¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ªÅ¹¤Î¡Ö¥²¥ª¡×¤Ç¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÇä¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤«¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢ÂèÆó¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡Åö¤¿¤ì¤Ð¶ÈÀÓ¤¬¥É¥«¥ó¤È¿¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºäËÜ¡¡³Î¤«¤Ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ÒÌ¾¤Ë»÷¤Æ¤ë¤±¤É¡£¥²¥ªHD¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤ÏÃæ¸ÅÉÊ¤Î¡Ösecond hand¡×¤È¾®Çä¶È¤Î¡Öretailing¡×¤Î¹çÀ®¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡¢ÂèÆó¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤òÌÜ»Ø¤¹µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ÏÃ±¤Ë¡Ö¥²¥ª¤ÇÇã¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÉô²°Ãå¤Ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¡¢ü¥¤Ä¤¤¤ÇÇã¤¤ü¥ÁÀ¤¤¤Î¾¦ÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¿·¼ÒÌ¾¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢¥²¥ªHD¤ÎËÜÅö¤Î´ð¼´»ö¶È¤ÏÃæ¸ÅÉÊ¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ÈÈÎÇä¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ê¥æ¡¼¥¹»ö¶È¤Ç¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð2022Ç¯¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤¤â¡¢Æ±¼Ò¤Ï´ûÂ¸¤Î¡Ö¥²¥ª¡×¤òÃæ¸ÅÉÊÈÎÇä¤Î¡Ö2nd STREET¡×¤Ë²þÁõ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹»ö¶È¤¬¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤¦¡£Åö»þ¤â¤¹¤Ç¤ËÇä¾åÁíÍø±×¤ÎÌó56¡ó¤¬¥ê¥æ¡¼¥¹»ö¶È¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ï21¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥ê¥æ¡¼¥¹¤¬64¡ó¤Ë¿¤Ó¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ïº£¤ä6¡óÄøÅÙ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
½õ¼ê¡¡³Î¤«¤Ë¥ê¥æ¡¼¥¹¤ÎÇä¾å¹½À®Èæ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢£³Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ÂçÌö¿Ê¤Ã¤Æ¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¡©
ºäËÜ¡¡Åö»þ¤È¤Ï»ö¶È¤Î°ÂÄêÀ¤¬°ã¤¦¤è¡£22Ç¯º¢¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤äÆÃÄê¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤Ê¤É¹â³Û¾¦ºà¤Î¼ûµë¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¼ý±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â³Û¾¦ºà¤Ï»ÅÆþ¤ì¤¬Æñ¤·¤¤°ìÊý¤Ç¿ô¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¼ûµë¤Ò¤È¤Ä¤Ç²Á³Ê¤âÂçÉý¤Ë²¼Íî¤¹¤ë¤«¤é°ÂÄêÀ¤Ë·ç¤±¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢º£¤Ç¤ÏÃæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¡Ö¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä°áÎÁÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÄêÅª¤ËÇä¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÅ¹ÊÞ¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÇã¤¤¼è¤ê·ÐÏ©¤âÁý¤¨¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦»ö¶È´ðÈ×¤¬¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½õ¼ê¡¡Åö»þ¤È¤Ï²Ô¤®Êý¤¬°ã¤¦¤È¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤¦¡£¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï³¤³°Å¸³«¤Ç¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç³¤³°Å¹ÊÞ¤Ï100¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¹á¹Á¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç»ö¶È¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Ã±¤ËÅ¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾¦ÉÊ¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¥Ë¡¼¥º¤Ã¤Æ¹ñ¤´¤È¤Ë°ã¤¦¡©
ºäËÜ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¸ÅÃå¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Ê¸²½¤È¤·¤Æº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°áÎÁÉÊ¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¤¡£°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤ÏÀ¸³è²ÈÅÅ¤äÆüÍÑÉÊ¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹¼ûÍ×¤¬¶¯¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¹á¹Á¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÏÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¥ê¥æ¡¼¥¹¤Î¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¤¡£¥²¥ªHD¤Ï¤³¤Î°ã¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÁÒ¸Ë¤ä»ÅÊ¬¤±µòÅÀ¤òÀ°È÷¤·¡¢ºß¸Ë¤òºÇÅ¬¤Ê¹ñ¤ËÆ°¤«¤»¤ëÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¤±¤Ã¤³¤¦°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤¦¡£¤À¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤ÎÊ¬»¶¤ÈÈÎÏ©¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥¸¥¢¤ÇÇä¤ë¡×¥ë¡¼¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¸å¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹ÈÇ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤Ë¶á¤Å¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÔÂç¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡¡¤¨¤¨¡£³ô²Á¤Ë³ä¹â´¶¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹»ö¶È¤ÎÀ¤³¦¿Ê½ÐÀ®¸ù¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤Î¼Â¸³·ë²Ì¡¡
¥ê¥æ¡¼¥¹»ö¶È¤òÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍË¾¡ª¡¡³ô²Á¤Ë³ä¹â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹
¹½À®¡¿À¾ÅÄÅ¯Ïº¡¡»£±Æ¡¿ºç ÃÒÏ¯