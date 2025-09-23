「顔のサイズが半分」前田敦子、キンタローとのツーショットに「最高」「おもしろ過ぎ」の声！
俳優の前田敦子さんは9月22日、自身のInstagramを更新。お笑い芸人のキンタローさんとのツーショットを公開しました。
【写真】前田敦子、キンタローとのツーショット公開！
この投稿にファンからは、「最高の良いお供」「キンタローさん、最高！」「かわい過ぎる」「革ジャンめちゃ似合う」「おもしろ過ぎ」「あっちゃんもキンタローちゃんも大好き」「顔のサイズが半分」「あっちゃんビジュ良過ぎる！」「顔の大きさ！笑」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「あっちゃんビジュ良過ぎる！」前田さんは「いつも面白くて進化が止まらないキンタローさんと はじめて2人で最高過ぎる映画のイベントに出席させていただきました」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。キンタローさんとのツーショットを公開しました。黒いジャケットを着た前田さんは笑顔でかわいらしい印象で、キンタローさんは物まねをした格好で思わずくすっと笑ってしまう姿です。2人の距離感からは仲むつまじい様子が伝わってきます。
「AKB時代めっちゃ推してた2人」前田さんは20日の投稿で、「ずっと仲良しな友と2人きりでイベントは初めてだからうれし過ぎる楽しみ過ぎる」とつづり、板野友美さんとのツーショットを公開。コメントでは、「最強ツーショット」「AKB時代めっちゃ推してた2人」「きれい過ぎる」といった声が寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
