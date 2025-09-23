テレビ東京・冨田有紀アナ、90年代にタイムスリップ “昭和アイドル感”に反響「とみちゃん似合う」「めちゃめちゃ可愛い」
テレビ東京が23日までに公式YouTubeチャンネルで投稿した「テレ東系オールスターWEEK」のスペシャルPR動画で、山本倖千恵アナウンサー、立川周アナウンサー、冨田有紀アナウンサーが“90年代”風に変身した。
【動画】仕草まで90年代を再現！タイムスリップした山本倖千恵アナ＆立川周アナ＆冨田有紀アナ
動画では、架空のワイドショー「TOKYOセブンワイド」として、90年代にタイムスリップした山本アナ、立川アナ、冨田アナが「テレ東系オールスターWEEK」の概要を説明。3人の髪型や服装、話し方に加え、スタジオのセット、音楽、画質など細部にわたって、90年代を彷彿とさせる番組となっている。
中でも冨田アナは「冨田有紀のウキユキレポート」と題したコーナーを持っているという設定で20周年を迎える『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』の新スタジオセットを紹介。大きなリボンに水玉模様の衣装の冨田アナが、90年代の雰囲気を感じさせる仕草でリポートを行った。
この動画に「冨田アナの昭和アイドル感が凄すぎるw」「冨田アナすごいわ。あのキャラのレポートで一本動画作れるぞこれ」「とみちゃん似合う」「冨田アナが時折首をクイッと傾けるところがカワイイ」「有紀ちゃん山本アナめちゃめちゃ可愛いですね」といったコメントが寄せられた。
【動画】仕草まで90年代を再現！タイムスリップした山本倖千恵アナ＆立川周アナ＆冨田有紀アナ
動画では、架空のワイドショー「TOKYOセブンワイド」として、90年代にタイムスリップした山本アナ、立川アナ、冨田アナが「テレ東系オールスターWEEK」の概要を説明。3人の髪型や服装、話し方に加え、スタジオのセット、音楽、画質など細部にわたって、90年代を彷彿とさせる番組となっている。
この動画に「冨田アナの昭和アイドル感が凄すぎるw」「冨田アナすごいわ。あのキャラのレポートで一本動画作れるぞこれ」「とみちゃん似合う」「冨田アナが時折首をクイッと傾けるところがカワイイ」「有紀ちゃん山本アナめちゃめちゃ可愛いですね」といったコメントが寄せられた。