米コロラド州の陪審員は、遊園地の乗り物から１００フィート（約３０メートル）以上落下した６歳女児が死亡した事件で、遊園地などに対し、遺族に２億５００万ドル（約３０３億円）の賠償金を支払うよう命じた。米メディア・ＦＯＸニュースが２２日、報じた。

ガーフィールド郡地方裁判所で１９日に言い渡されたこの判決は、州史上、単独の原告に対する不法死亡賠償金としては最大級の額となる。

ウォンゲル・エスティファノスちゃんは２０２１年、地元の遊園地「グレンウッド・カバーンズ・アドベンチャーパーク」で、フリーフォール型のアトラクション「ホーンテッド・マイン・ドロップ」の乗車中に事故死した。

ホーンテッド・マイン・ドロップは、幽霊の出る炭鉱をモチーフに、座席に座った乗客を坑道の頂上から地下に３５メートル以上、落下するアトラクション。シートベルトで固定された後、照明が消え、真っ暗闇の中を急降下する。

ＦＯＸニュースが閲覧した調査書類によると、エスティファノスちゃんは乗車前にシートベルトを締めていなかったことが判明した。

エスティファノスちゃんはシートベルトの上に座っていた。書類によると、警告音が鳴ったにもかかわらず、オペレーターは乗り物を起動させたという。シートベルトで固定されていなかったため、座席から投げ出され、坑道の底に転落してしまった。

この事故を受けて、ホーンテッド・マイン・ドロップは閉鎖された。

裁判所の文書によると、遺族が２０２２年に起こした訴訟では、運営者の過失だけでなく、グレンウッド・カバーンズがこの乗り物での危険な行為に関する顧客からの度重なる苦情を無視していたとも主張していた。

捜査官らは、搭乗開始前にシートベルトの準備ができなかったことなど、複数のスタッフのミスがエスティファノスちゃんの死につながったと結論付けた。

グレンウッド・カバーンズのマーケティングディレクター、キンバリー・マーカム氏は声明の中で、「共同被告であるソアリング・イーグル社がホーンテッド・マイン・ドロップに欠陥のある拘束システムを取り付け、この悲惨な事故を引き起こした」と述べた。

検察側は、過失致死の立証が困難であるとしてグレンウッド・カバーンズに対する刑事告訴を却下したが、民事裁判でエスティファノスちゃんの遺族は法廷で裁判を受ける権利を得た。