¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛµÜ¸¶·òÅÍ¤¬£²Ç¯£·¤«·î¤Ö¤ê£³´§²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¡ÖÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡ª¡ª¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£³Æü¤ÎÎ©ÀîÂç²ñ¤ÇµÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡Ê£³£¸¡Ë¤òÇË¤ê¡¢£²Ç¯£·¤«·î¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ¤Î£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ì³°Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë¤ÈµÜ¸¶¤ÏÅ´Ãì¡¢Å´ºô¤Ë²¿ÅÙ¤âÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥¿¥Ã¥¯¥ë¤äÄ¹ÂÚ¶õ¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÃæÈ×¤Ë¤Ï¥¨¥×¥í¥ó¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤Ç¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÈ¿·â¡£°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ï¤µ¤»¤º¤Ë°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤È¤¹¤ë¤â¡¢ÀãÊø¼°¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥é¥à¤ò¼õ¤±¤ÆºÆ¤ÓÂç¥Ô¥ó¥Á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤Ä¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡Ê¥Ò¥¶½³¤ê¡Ë¤òÊÖ¤¹¤Ê¤É¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥À¥¤¥¤¥ó¥°¥é¥¤¥È¤Ç½³¤ê¤Ì¤«¤ì¤Æ£Ë£ÏÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¼°Ò¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ç¥«¥¦¥ó¥È£³¤À¤±¤Ïµö¤µ¤º¡£Áö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥¸¥å¥ó¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢É¬»¦¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¡Ä¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢ºÇ¸å¤ÎÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥¸¥å¥ó¤òºÆ¤Ó¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÊá¤Þ¤¨¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¤²¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££²£²Ê¬£µ£·ÉÃ¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÜ¸¶¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤è¡¢ÂÔ¤¿¤»¤¿¤Ê¡ª¡¡¤É¤¦¤À¡¢¤³¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡©¡¡²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¿·£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦µÜ¸¶·òÅÍ¤À¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¶¤Ïº£Æü¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÀÀ¤ª¤¦¡£º£Æü¤«¤é¡¢¤¤¤ä¡¢²¶¤¬ºÇ¹â¤ÎÃË¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤³¤ÎÊý¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎºÇ¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï²¶¤À¡£¤½¤·¤Æ²¶¤¬¡¢£³´§²¦¼Ô¤È¤·¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£ÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¼«¸ÊÆ«¿ì¤·¤Ä¤Ä¤Ö¤Á¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢²¶¤¬¤³¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿Êý¤¬´î¤ÖÍÍ¤Ê´îÅÜ°¥³Ú¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥É¥¥É¥¡¢ÈóÆü¾ï¤ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤À¤í¡©¡¡ÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢²¶¤ò¸«¤È¤±¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢ºÇ¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤òËþÂ¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï£Ö£±Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡££±£°·î£²£²Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ò¤½¤Î¾ì½ê¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÏÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¡£Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£¹£·£²Ç¯£±£°·î£²£²Æü¤Ë´úÍÈ¤²¤·¡¢Íè·î£µ£³¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍè·î£±£°·î£²£²Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡£Áê¼ê¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤¼¡£²¶¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÁê¼ê¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡µÜ¸¶¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥¨¡¼¥¹¤ËÃíÌÜ¤À¡£