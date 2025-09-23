なぜ人は誰かを応援したくなるのか？ その効能を考えます。【THIS WEEK’S ISSUE】〜雑誌『anan』最新号

今号のananは「応援」を切り口に、スポーツやエンタメなど様々なジャンルの方々に登場いただき、応援する側・される側の心理を考察します。

目標に向かい頑張る人たちを支え見守ることで、心が躍り、パワーをもらえる。そんな応援の醍醐味について考えます。特集には応援したくなる注目の方々が一挙登場。エンタメ界からは超ときめき♡宣伝部、SHOW-WA＆MATSURI。スポーツ界からは男子バレーボール・甲斐優斗選手（専修大学・大阪ブルテオン）、男子サッカー・佐藤龍之介選手（ファジアーノ岡山）、男子バスケットボール・脇真大選手（琉球ゴールデンキングス）という面々にお話を伺いました。

このほか、オーディション番組やさまざまなスポーツの応援の楽しみ方も、最新の推し活アイテムとともに紹介します。

通常版のカバーは、松島聡さん（timelesz）が初のソロ表紙を飾ります。真摯な言葉で語った１万字インタビューも必読です。スペシャルグラビアには宝塚歌劇団・星組の暁千星さん、プロ野球12球団のマスコットも登場する、熱量たっぷり、充実の一冊です。