謎のお面ダンス集団O-MENZ、ファッションリーダーは誰？国際フォーラムワンマンに意気込み「自分を信じて突き進む」【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】ストリートダンサー集団のO-MENZが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
【写真】お面を付けたままダンスをするO-MENZ
謎のお面ダンス集団を名乗る彼らはジャンルメドレー から「レッツゴー」「ラリラリ」「O-MEN」を披露し、息ぴったりのダンスで魅了。唯一無二のパフォーマンスで観客を圧倒させた。
― 「STARRZ TOKYO 2025」セットリストの注目ポイントを教えてください。
般若：前半はダンスでしっかりと魅せて、後半2曲は僕たちの代表曲である「ラリラリ」と「オーメン」というオリジナルソング2曲をしっかりと歌い切って、ダンスも魅せるという構成です。
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、私服が一番おしゃれなメンバーは誰ですか？
般若：俺だな。
隈取：俺だな。
般若：阿形も可愛い私服にこだわりがあって。
阿形：あ、僕阿形です。
般若：だからTOP2ということにしておきましょうか！
隈取：俺は家にタンクトップが25枚ぐらいあります。やっぱりタンクトップを着れる肉体を作るというのが俺のおしゃれの源ですね。
阿形：僕はマイケル・ジャクソンのTシャツが5枚ほどあります。5枚から10枚にするという目標を掲げております。
― 最近メンバーの間で流行っていることはなんですか？
般若：来年の2月22日に東京国際フォーラムでワンマンライブをするので、その告知をどれだけ面白くやれるかというのが僕たちのマイブームですね。面白おかしくダンスで表現したいなと思います。
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
般若：来年の2月22日に僕たちO-MENZは東京国際フォーラムでワンマンライブ（「Pride＆Mythology」）があるので、自分を信じて突き進めば、そういった大きなステージに立てたり、夢が叶うのかなと思うので。秘訣としては自分を信じることです。
隈取：筋トレもしてください。
般若：2人しゃべってない！
おかめ：ビールが好きです。あと、来年の2月22日ワンマンライブ。良かったら見に来てください。
狐：そうですね。来年の2月22日に向けて筋トレをして万全の仕上がりを目指します。
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
【Not Sponsored 記事】
【写真】お面を付けたままダンスをするO-MENZ
◆O-MENZ「STARRZ TOKYO 2025」舞台裏でインタビュー
謎のお面ダンス集団を名乗る彼らはジャンルメドレー から「レッツゴー」「ラリラリ」「O-MEN」を披露し、息ぴったりのダンスで魅了。唯一無二のパフォーマンスで観客を圧倒させた。
般若：前半はダンスでしっかりと魅せて、後半2曲は僕たちの代表曲である「ラリラリ」と「オーメン」というオリジナルソング2曲をしっかりと歌い切って、ダンスも魅せるという構成です。
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、私服が一番おしゃれなメンバーは誰ですか？
般若：俺だな。
隈取：俺だな。
般若：阿形も可愛い私服にこだわりがあって。
阿形：あ、僕阿形です。
般若：だからTOP2ということにしておきましょうか！
隈取：俺は家にタンクトップが25枚ぐらいあります。やっぱりタンクトップを着れる肉体を作るというのが俺のおしゃれの源ですね。
阿形：僕はマイケル・ジャクソンのTシャツが5枚ほどあります。5枚から10枚にするという目標を掲げております。
― 最近メンバーの間で流行っていることはなんですか？
般若：来年の2月22日に東京国際フォーラムでワンマンライブをするので、その告知をどれだけ面白くやれるかというのが僕たちのマイブームですね。面白おかしくダンスで表現したいなと思います。
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
般若：来年の2月22日に僕たちO-MENZは東京国際フォーラムでワンマンライブ（「Pride＆Mythology」）があるので、自分を信じて突き進めば、そういった大きなステージに立てたり、夢が叶うのかなと思うので。秘訣としては自分を信じることです。
隈取：筋トレもしてください。
般若：2人しゃべってない！
おかめ：ビールが好きです。あと、来年の2月22日ワンマンライブ。良かったら見に来てください。
狐：そうですね。来年の2月22日に向けて筋トレをして万全の仕上がりを目指します。
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
【Not Sponsored 記事】