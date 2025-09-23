スバル新「“5人乗り”ハッチバック」がスゴイ！ 水平対向エンジン搭載の「イーボクサーモデル」が話題に！ 斬新イエローの「インプレッサ」に称賛の声

スバル「インプレッサ 改良モデル」に注目の声

スバルは2025年7月10日、「インプレッサ」の改良モデルを発表しました。

今回のモデルでは、装備の充実や機能の拡張が図られており、ユーザーからはさまざまな反響が寄せられています。

スゴイ色！ 斬新イエローもよく似合う！

インプレッサは、カジュアルでありながらスポーティなデザイン、優れた運動性能、高い安全性能を兼ね備えたスバルのスタンダードモデルです。

現行型は2023年に登場した6代目で、従来の魅力を継承しつつ、「アイサイト」などの最新技術を多数搭載することで、動的質感や安全性能を大幅に向上させています。

パワートレインには、2.0リッター水平対向4気筒エンジンに小型モーターを組み合わせたマイルドハイブリッド「e-BOXER」を採用。リニアトロニックとの組み合わせにより、なめらかで応答性に優れた走行フィーリングを実現しています。

今回の改良では、「緊急時プリクラッシュステアリング」「スバルリヤビークルディテクション」といった先進安全機能が全車標準装備となり、安全性能がさらに高められました。

また、「ドライバー異常時対応システム」と「ドライバーモニタリングシステム」の連携も強化され、異常時の減速制御やハザード点滅による注意喚起が迅速に行われます。惰性走行時の振動警告も追加され、予防的な支援が充実しました。

ボディカラーには、新たに「シトロンイエロー・パール」が追加されました。従来のカラーラインアップとは異なる鮮やかな色味で、個性を引き立てる選択肢が増えています。

加えて、ベースグレード「ST」「ST-H」をもとにした2種類の特別仕様車「ST Style Edition」「ST-H Style Edition」が新たに設定されました。

ST Style Editionでは、ブラック基調の内外装に赤いステッチを組み合わせ、スポーティさを演出。17インチアルミホイール（ダークメタリック塗装）やLEDヘッドランプ、アルミペダル、運転席・助手席のパワーシート、シートヒーターなどを装備し、快適性と質感を高めています。

一方、ST-H Style Editionは、e-BOXER搭載車をベースに専用インテリア加飾などを施し、走行性能と個性を両立させた構成となっています。

販売価格（消費税込）は、274万4500円から351万4500円に設定されています。

今回の改良モデルに対して、ユーザーからは好意的な反響が多く寄せられています。

SNSでは、「安全装備が充実していて安心」「スポーティな内外装がかっこいい」「新色のシトロンイエローが映える」といった声が見られ、特別仕様車のデザイン性や快適装備に注目が集まっています。

今回の改良を通じて、インプレッサはさらなる魅力を備えたスタンダードモデルへと進化を遂げました。幅広いユーザー層に向けた選択肢として、今後の展開にも注目が集まります。