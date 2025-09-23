「秋分の日」を迎えた23日、県内にもようやく秋の気配が訪れ、様々な味覚狩りが旬を迎えていました。また、結婚式場では特別な体験ができるイベントも！23日の県内の様子を取材しました。



23日静岡市内の結婚式場では、チャペルで私服姿で写真を撮る家族や、ウエディングドレス姿でピアノの生演奏が。実はこれ、結婚式場で開催されたマルシェ。式場の魅力を気軽に感じてもらおうと企画されました。会場では、結婚式場の至るところで写真が撮れるほか、プロのピアニストの生演奏に似顔絵コーナー。さらに、式場にある未使用品の食器のリユースマルシェなど、さまざまなブースが盛りだくさんです。





（来場客）「ここで結婚式を挙げて、2人目の子どもが生まれたので記念にきました。思った以上に盛り上がっていて、毎年こういう催しがあるのはいいですね。私服で入れるので、きどらなくていいですよね。」（来場客）「去年の11月にここで結婚式をあげたので。めちゃめちゃよかった。ステンドグラスがすごいかっこいいので、こういう機会じゃないとできないのですごい良い機会でした。」そして、会場では、結婚式場のシェフが作ったローストビーフがたっぷり詰まった特製のフレンチサンドなども味わえるんです。（来場客）「おいしかったです。さすが結婚式場。」みなさん食欲の秋を堪能していました。すっかり気温も過ごしやすくなり、秋の味覚も。藤枝市の「みやま農園」では今が旬のブドウ狩りが行われていました。この農園は入場無料で、自分が欲しい分だけ摘み取り量り売りで購入できます。ブドウ園の中で食べても持ち帰っても大丈夫です。（来園客）「毎年来ている。ここのは甘くておいしくて大きいから。きょうはたまたま休みだったので、休日で孫と一緒に。」（来園客）「ブドウは3番目ぐらいに好きなので、よかったです。」「ふじみのり」と「ピオーネ」は1キロ2000円で販売されていて、10月5日からは「シャインマスカット」が1キロ2800円で販売されるということです。秋と言えばこのフルーツも。はままつフルーツパーク時之栖で行われていたのは「ナシ狩り」。こちらでは袋の上から大きさを確かめて、もぎとると色付いたナシを、1人2個まで100g70円で購入することができます。（来園客）「きょうはやっぱりナシを狩りたかったのと、公園でいっぱい遊びたかったので来ました。」（来園客）「大きかったです。」フルーツパークではこれから、柿やミカンの収穫なども出来るようになってくるということです。御殿場市にある農園で行われていたのは、こちらも秋の味覚サツマイモの芋掘り体験。この農園では、「ベニアズマ」と「べにはるか」の2品種のサツマイモが収穫でき、体験料は1袋2.5kgまでで600円です。また、園内では、焼き芋が無料で振舞われ、秋の味覚を味わっていました。（来園客）「（Q:味はどうですか？）甘い！」生産者によりますと、2025年は特に「べにはるか」の出来が良いということです。こちらの農園は10月5日まで営業しています。