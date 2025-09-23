Mrs. GREEN APPLE、“6ヶ月ぶり”新アーティスト写真公開にファン悶絶「爆イケやん」「鼻血ブーだわさあ」
Mrs. GREEN APPLEが23日、公式サイトと更新SNSを更新し、新アーティスト写真を公開した。
【別カット】“6ヶ月ぶり”ミセス新アー写、ソロ別カット
新たなアーティスト写真は、ジャケットスタイルの大森元貴、若井滉斗と笑顔が印象的な藤澤涼架が並んだ構図。この発表に、SNSでは「かっこよき良き良き 鼻血ブーだわさあ」「めっちゃいい〜 コンセプティブなのも好きやけど、ここに来てナチュラルなのグッてきちゃう！」「写真素敵ですね カッコ良すぎて」「えっ、、、、え？？？爆イケやん。のたうち回る。しぬっえ？？超好き」などの声があがり、ファンを悶絶させている。
