¡¡¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â³èÌö¤ò¸«¤»¤¿51ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁ°±à¿¿À»(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡õ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥¤¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤±¤É¡¢Í·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«? Presented by CHAP UP¡×¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤Ç¥¸¡¼¥ó¥ºÀ¸ÃÏ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡¢Á°±à¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÂÎ·¿¤¬ºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♡¡×¡ÖÞ¯Íî²µ¤Ç¤¹¤Ê¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥é¥®¥é´¶Á´Á³¤Ê¤¤¡×¡Ö¸½Ìò»þÂå¤è¤êµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÁé¤»¤Æ¤ëÊý¤¬¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡Á°±à¤Ï1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î´ñÀ×¡×¤òµ¯¤³¤·¤¿U¡½23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£¸½Ìò»þÂå¤Ïà¥®¥é¥®¥éá¤È¤·¤¿´ã¸÷±Ô¤¤¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£