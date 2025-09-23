長野市の国宝・善光寺。



朝の最低気温は17.5度と涼しさが感じられ、参拝者の服装を見ると、長袖や羽織ものを身につける人の姿が目立ちました。



山梨から

「職場の社員旅行で。最高です。山梨はすごく暑いので過ごしやすくて。」

新潟から

「初めて来ました。涼しくて過ごしやすくなってきたなと思います。」

長野市内から

「ちょうどいいですね。お出かけするにはいいかもしれない。」



小宮山知紗リポーター

「多くの人でにぎわう長野市の善光寺。きょうは秋分の日ということで、 善光寺で秋を探してきます！」





境内を散策してみると…。小宮山リポーター「見てください！枝の先の葉っぱが赤く色づき始めています。」善光寺事務局によりますと、例年、善光寺の紅葉の見ごろは11月ごろだといいますが、すでに、小さな秋を見つけることができました。そして、秋といえば…「食欲の秋」。さまざまな店が立ち並ぶ仲見世通りで見つけたのは…、おいしそうな焼き芋。祝日の23日から販売を始めたといいます。小宮山リポーター「熱々の焼き芋、いい香りがします。いただきます！とてもしっとりしていて甘みがすごいですね。おいしいです。」使用しているのは、甘みが強い「紅はるか」で、午前中から売れ行きは好調だということです。善光寺では10月1日から、七五三の特別祈願が始まります。