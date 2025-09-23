小さい秋みーつけた！秋分の日に国宝善光寺で秋探し【長野】
長野市の国宝・善光寺。
朝の最低気温は17.5度と涼しさが感じられ、参拝者の服装を見ると、長袖や羽織ものを身につける人の姿が目立ちました。
山梨から
「職場の社員旅行で。最高です。山梨はすごく暑いので過ごしやすくて。」
新潟から
「初めて来ました。涼しくて過ごしやすくなってきたなと思います。」
長野市内から
「ちょうどいいですね。お出かけするにはいいかもしれない。」
小宮山知紗リポーター
「多くの人でにぎわう長野市の善光寺。きょうは秋分の日ということで、 善光寺で秋を探してきます！」
小宮山リポーター
「見てください！枝の先の葉っぱが赤く色づき始めています。」
善光寺事務局によりますと、例年、善光寺の紅葉の見ごろは11月ごろだといいますが、すでに、小さな秋を見つけることができました。
そして、秋といえば…「食欲の秋」。
さまざまな店が立ち並ぶ仲見世通りで見つけたのは…、おいしそうな焼き芋。祝日の23日から販売を始めたといいます。
小宮山リポーター
「熱々の焼き芋、いい香りがします。いただきます！とてもしっとりしていて甘みがすごいですね。おいしいです。」
使用しているのは、甘みが強い「紅はるか」で、午前中から売れ行きは好調だということです。
善光寺では10月1日から、七五三の特別祈願が始まります。