子どもたちに「もっとそばを好きになってもらいたい」。



安曇野市で23日、親子でそばの収穫を体験できるイベントが開かれました。



「ほ～ら、そば飛ぶ！そば飛ぶ！」



昔ながらの足踏み機械を使って、そばの脱穀に挑戦する子どもたち。



参加した小学1年生

「（足踏みを）押すところが楽しかったです。」



参加した小学3年生

「今の楽なことだけじゃなくて、昔の大変さを学べていいと思いました。」





これは農業の楽しさを体験し、信州そばの美味しさを知ってもらいたいと、「信州ガレット振興会」が3年前から開いているものです。種まきや製粉工場の見学など、あわせて4回の農業体験イベントの一貫で、3回目の今回は3歳から中学生までの子どもがいる安曇野市の親子33人が収穫を体験しました。参加した小学3年生「（きょうは）いい体験だなって思って、また来年もあったら皆さんもぜひ来たらいいと思うので、ぜひ皆さん来てもらったらいいと思います。」信州ガレット振興会事務局 太田和麿さん「初めての体験ですけど、みんな上手で、しかも楽しみにされてるのがすごく分かったので、企画した側も本当にうれしく思います。」畑を提供したファームめぶき 丸山元嗣取締役本部長「そばに馴染んでもらって、大きくなっても好きだなっていう人になってもらえれば、われわれそばを作っている方もうれしいなと思います。」収穫したそばは来月、そば粉を生地にして薄く焼いた「ガレット」で味わう予定です。