

秋の北海道大収穫祭 10月6日まで 高松三越 新館5階

北海道の秋の味覚を一堂に集めた物産展が23日、高松市のデパートで始まりました。

輝くイクラ！ 今が旬のブランド紅鮭に、人気の牛ステーキ弁当も！

高松三越で始まった「秋の北海道大収穫祭」です。初出店の1社を含む42社がこだわりのグルメ約900種類を販売しています。

札幌の「鮨処 竜敏」の看板商品は「秋の旬とボタンエビ・甘エビ食べ比べ弁当（3240円）」です。

サーモンやウニなどの北海道を代表する食材と一緒に、今が旬のボタンエビと甘エビを食べ比べることができます！一日30個限定で9月末までの限定メニューです。

（記者リポート）

「今回初出店のこちらのお店！ 目玉商品は、アニメの世界から飛び出してきたようなチーズ……ではなくチーズケーキなんです！」

「FAKEチーズケーキ（2160円）」は北海道産のクリームチーズと生クリームが使われたレアチーズケーキです。

札幌の「FAKEsurprisesweets」はそっくりスイーツのお店です。他にもサツマイモにそっくりな生スウィートポテトなど多彩なそっくりスイーツが店頭に並んでいます。

（客は―）

「わざわざ北海道に行かなくてもここで買えるから（好きです）」

「いろんな人が来ていてたくさんのものがあるので見ていて楽しいです」

「何かしらおいしいものがあるのでそれを買って帰ってますね」

北海道の秋の味覚が食欲をそそる、北海道物産展は10月6日まで開かれます。