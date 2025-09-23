水泳と自転車、長距離走の3種目を行う過酷な競技として知られる「トライアスロン」の大会が山形市の蔵王温泉を舞台に今月20日、初めて開かれました。

国内屈指の高低差がある難しいコースに全国から集まった鉄人たちが挑みました。



ことし、初めて開催された大会には全国各地からおよそ300人がエントリーしました。



奈良から参加の選手（48）

「完走できるかかなり不安。かなりアップダウンがあると聞いているので。」

東京から参加の選手（54）

「難コースでビビってますが楽しくゴールできたらいい」





レースは山形市の蔵王温泉と周辺エリアが舞台です。MC「スタートしました蔵王初のトライアスロン」温泉街にある盃湖を泳ぐSWIM1.5キロに始まり、自転車で走るBIKE40キロ、さらにその後、長距離走のRUN10キロが待ち受ける「スタンダード」など3つのカテゴリーで実施されました。MC「スイムウェアを脱ぎながら次に進みます」今回の大会は高低差が大きい国内屈指の過酷なコース。選手たちは平坦な道がほとんどないアップダウンの激しいコースを必死に進みます。男性選手「しんどい 頑張ります」女性選手「きつい 風が」自転車のゴール地点は、コースで一番の急こう配を上った先に用意されていて、選手たちは力を振り絞って坂を駆け上がっていました。レース最後のRUN10キロは、上の台ゲレンデやジャンプ台のそばを上っては下るコース。整備されていない道や急な勾配が選手を追い込みます。過酷なレースの中、選手たちを元気づけたのは果物など山形の特産品です。「シャインマスカットです頑張ってください」「なんだこれは」「のし梅です」「うん、おいしい」スタートから2時間20分すぎ、ようやく先頭の選手たちがゴールを果たしました。栃木から参加の選手（27）「めちゃくちゃ登り坂すぎてしんどかった」沖縄・石垣島から参加の選手（47）「過酷来年は来るかわからない（笑）」山形名物の芋煮が終えた選手たちを癒します。東京から参加の選手（25）「めっちゃおいしい山形最高」「めっちゃくちゃ楽しくて地獄のようなコースだった。芋煮最高」おもてなし山形トライアスロン大会・船橋吾一 実行委員長「本当にここ走るの？と言われるが、山形初めてこういう機会を作ってくれてありがとう…と予想に反して反響が大きい。改善点が数多く見つかったので、修正し、継続可能なトライアスロン大会を目指していきたい」国内では珍しい山岳部で開催されたトライアスロン大会。レース後は、山形牛の振る舞いや温泉の無料入浴券で疲れをいやした選手たちは、蔵王の雄大な自然と山形の味覚を存分に味わっていました。