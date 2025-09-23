ポンド売り反応、英ＰＭＩ速報値が予想下回る＝ロンドン為替



９月英ＰＭＩ速報値は、製造業、非製造業ともに予想を下回る結果だった。これを受けてポンド売り反応が広がっている。ポンドドルは安値を1.3497レベルに更新。ポンド円は199.33レベルに安値を更新。対ユーロでも一気に安値を広げている。



GBP/USD 1.3501 GBP/JPY 199.36 EUR/GBP 0.8740



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）17:30

結果 46.2

予想 47.2 前回 47.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）17:30

結果 51.9

予想 53.6 前回 54.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)

