ポンド売り反応、英ＰＭＩ速報値が予想下回る＝ロンドン為替

　９月英ＰＭＩ速報値は、製造業、非製造業ともに予想を下回る結果だった。これを受けてポンド売り反応が広がっている。ポンドドルは安値を1.3497レベルに更新。ポンド円は199.33レベルに安値を更新。対ユーロでも一気に安値を広げている。

GBP/USD　1.3501　GBP/JPY　199.36　EUR/GBP　0.8740　

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）17:30
結果　46.2
予想　47.2　前回　47.0（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）17:30
結果　51.9
予想　53.6　前回　54.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)