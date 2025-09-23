欧州株 堅調に始まる インフォニオン、ＳＴマイクロなど半導体株が上げ主導
東京時間17:37現在
英ＦＴＳＥ100 9243.34（+16.66 +0.18%）
独ＤＡＸ 23676.32（+149.27 +0.63%）
仏ＣＡＣ40 7905.73（+75.62 +0.96%）
スイスＳＭＩ 12136.03（+9.89 +0.08%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:37現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46760.00（+36.00 +0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6754.50（+2.00 +0.03%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25024.00（+21.00 +0.08%）
東京時間17:37現在
