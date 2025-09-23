欧州株 堅調に始まる　インフォニオン、ＳＴマイクロなど半導体株が上げ主導
東京時間17:37現在
英ＦＴＳＥ100　 9243.34（+16.66　+0.18%）
独ＤＡＸ　　23676.32（+149.27　+0.63%）
仏ＣＡＣ40　 7905.73（+75.62　+0.96%）
スイスＳＭＩ　 12136.03（+9.89　+0.08%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:37現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46760.00（+36.00　+0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6754.50（+2.00　+0.03%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25024.00（+21.00　+0.08%）