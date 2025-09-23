アメリカ企業Blue Origin（ブルーオリジン）は日本時間2025年9月18日、同社の再使用型ロケット「New Shepard（ニューシェパード）」による無人宇宙飛行ミッションを実施しました。ペイロードを搭載したクルーカプセルとブースターは無事地上へ帰還したことを、同社がウェブサイトやSNSで報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

New Shepard (NS-35)

ロケット：New Shepard打ち上げ日時：日本時間 2025年9月18日22時00分発射場：ローンチサイト・ワン（西テキサス、アメリカ）ペイロード：無人のクルーカプセル（40以上の科学・研究ペイロードを搭載）

今回のミッションは「NS-35」と呼ばれています。学生による24のペイロードを含む40以上の科学・研究ペイロードを搭載したクルーカプセルは海抜高度105kmの宇宙空間（※）に到達し、発射から約10分後にパラシュートで地上へ帰還しました。

なお、Blue Originによると、今回のミッションはクルーカプセル「RSS H.G. Wells」の12回目にして最後のフライトとなりました。今後は飛行以外の試験に活用し、その後に常設展示する予定だということです。

※…国際航空連盟（FAI）によって定められた宇宙空間と地球大気圏の境界は海抜高度100kmで、カーマン・ラインと呼ばれています。

【▲ 40以上のペイロードを搭載して打ち上げられたNS-35ミッションの「New Shepard（ニューシェパード）」ロケット（Credit: Blue Origin）】

【▲ 地上に着陸するNew Shepard（ニューシェパード）ロケットのブースター（Credit: Blue Origin）】

【▲ 地上に帰還するNS-35ミッションのクルーカプセル（Credit: Blue Origin）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

