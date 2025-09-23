◇パ・リーグ 日本ハム0―7楽天（2025年9月23日 エスコンF）

日本ハムが楽天に完敗し連敗。本拠・エスコンFでのシーズン最終戦を勝利で飾ることはできなかった。打線が相手先発右腕・ハワードの前に沈黙。中継ぎ陣からも点を奪うことができず、散発3安打で今季初となる2戦連続零敗となった。同じデーゲームで先にオリックスに4連敗を喫したソフトバンクの優勝マジックは1つ減り「5」に。痛恨の2戦連続“お付き合い”となった。

今季のエスコンFでのレギュラーシーズンの戦いは43勝28敗で終わった。貯金15。本拠の大声援に背中を押され勝利を積み重ねてきただけに、悔しい最終戦となった。

だが、新庄剛志監督（53）は、試合後に行われたセレモニーで気持ちを切り替え「僕たちは1ミリも諦めていません！」とファンに宣言した。

選手全員で球場内を1周。その先頭に立ってマイクを持った新庄監督は「1年間、温かいご声援ありがとうございました。なんと、ファイターズ負けてしまいましたけど、喜んでいいものか…ソフトバンクも負けました！」とこの日の完敗を振り払うように力強い言葉であいさつ。「僕たちが3連勝して、万が一ソフトバンクが3連敗したら、逆転で1位になれる！」と叫び大歓声を浴びた。

そして、森本コーチ、タイトルを確定的にしている伊藤大海、レイエスにコメントを求め、この日NPB史上4人目となる通算900試合登板を達成した宮西にもマイクを渡す粋なパフォーマンス。最後は選手会長の松本が締めた。