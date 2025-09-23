「肉まん」が3日間限定で値引きに。お得になる″秋″商品も見逃せない！今週のコンビニ3社のキャンペーンまとめ《9月23日時点》
ミニストップ、ローソン、セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は2025年9月23日時点で発表されているお得情報をまとめました。
まとめ買いでお得に
ミニストップのキャンペーン【サンドイッチ30円引き】
9月22日から28日までの期間、サンドイッチを購入すると、次回サンドイッチ購入時に使える本体価格から30円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は9月22日から10月5日まで。
ローソンのキャンペーン【クノールまとめ買いで40円引き】
9月23日から10月6日までの期間、味の素「クノール サクサクdeコパン」の「完熟栗かぼちゃの濃厚ポタージュ」「バター風味香るさつまいもの濃厚ポタージュ」のうち、2個一緒に購入すると40円引きになります。【ドリンク剤60円引き】
9月23日から10月6日までの期間、対象のドリンク剤を1本購入すると、レッドブル・ジャパン「レッドブル・エナジードリンク アルミボトル」60円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●レッドブル・ジャパン「レッドブル・エナジードリンク」（250ml）
●レッドブル・ジャパン「レッドブル・シュガーフリー」（250ml）
●レッドブル・ジャパン「レッドブル・エナジードリンク」（473ml）
●レッドブル・ジャパン「レッドブル・エナジードリンク」（355ml）
●レッドブル・ジャパン「レッドブル・パープルエディション」（250ml）
●レッドブル・ジャパン「レッドブル・グリーンエディション」（250ml）
クーポン利用期間は9月30日から10月13日まで。【肉まん・ピザまん30円引き】
9月25日から27日までの期間、肉まんとピザまんを30円引きで購入できます。
なお、袋販売も対象です。
セブンのキャンペーン【ブリトー30円引き】
9月18日から24日までの期間、ブリトー全品を30円引きで購入できます。【カジッテ50円引き】
9月18日から10月1日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、ロッテ「カジッテ（グレープ＆マスカット／ミカン＆レモン）を購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は9月18日から10月8日まで。【カップヌードル70円引き】
9月18日から10月1日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で対象のカップヌードル70円引きクーポンが毎日1枚もらえます。
対象商品は以下の通り。
●カップヌードル
●カップヌードル シーフードヌードル
●カップヌードル カレー
●カップヌードル チリトマトヌードル
クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。【キューピーコーワシリーズ40円引き】
9月18日から10月1日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象のキューピーコーワシリーズを購入するごとに、次回使える40円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●キューピーコーワ αドリンク（100mL）
●キューピーコーワ αゼロドリンク（100mL）
●キューピーコーワ iドリンク（100mL）
●キューピーコーワ ヒーリングドリンク（100mL）
●キューピーコーワ αチャージ パイン風味（100mL）
●キューピーコーワ αチャージ アップル風味（100mL）
クーポン利用期間は9月18日から10月8日まで。【金のハンバーグ・金のチーズハンバーグ50円引き】
9月22日から10月1日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、セブンプレミアムゴールド「金のハンバーグ」「金のチーズハンバーグ」を購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は9月22日から10月7日まで。【ダノンオイコス20円引き】
9月23日から10月6日までの期間、対象のダノンオイコスを1個購入するごとに、次回使える20円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●ダノンオイコス ブルーベリー（113g）
●ダノンオイコス ストロベリー（113g）
●ダノンオイコス ピーチ（113g）
●ダノンオイコス パッションフルーツ（113g）
●ダノンオイコス バニラ＆パイン（113g）
●ダノンオイコス プレーン加糖（123g）
クーポン利用期間は9月23日から10月13日まで。【おにぎり・寿司50円引き】
9月23日から29日までの期間、揚げ物・セブンカフェベーカリー各種を購入すると、税抜400円以下のおにぎり・寿司各種に使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は9月23日から10月6日まで。【お買い物20円引き】
9月23日から10月13日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「秋をほおばれ！」の対象商品を購入するごとに、税抜100円以上のお買い物に使える20円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は9月23日から10月20日まで。
今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ