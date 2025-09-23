「肉まん」が3日間限定で値引きに。お得になる″秋″商品も見逃せない！今週のコンビニ3社のキャンペーンまとめ《9月23日時点》

ミニストップ、ローソン、セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年9月23日時点で発表されているお得情報をまとめました。

まとめ買いでお得に

ミニストップのキャンペーン

【サンドイッチ30円引き】

9月22日から28日までの期間、サンドイッチを購入すると、次回サンドイッチ購入時に使える本体価格から30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月22日から10月5日まで。

ローソンのキャンペーン

【クノールまとめ買いで40円引き】

9月23日から10月6日までの期間、味の素「クノール サクサクdeコパン」の「完熟栗かぼちゃの濃厚ポタージュ」「バター風味香るさつまいもの濃厚ポタージュ」のうち、2個一緒に購入すると40円引きになります。

【ドリンク剤60円引き】

9月23日から10月6日までの期間、対象のドリンク剤を1本購入すると、レッドブル・ジャパン「レッドブル・エナジードリンク アルミボトル」60円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●レッドブル・ジャパン「レッドブル・エナジードリンク」（250ml）

●レッドブル・ジャパン「レッドブル・シュガーフリー」（250ml）

●レッドブル・ジャパン「レッドブル・エナジードリンク」（473ml）

●レッドブル・ジャパン「レッドブル・エナジードリンク」（355ml）

●レッドブル・ジャパン「レッドブル・パープルエディション」（250ml）

●レッドブル・ジャパン「レッドブル・グリーンエディション」（250ml）

クーポン利用期間は9月30日から10月13日まで。

【肉まん・ピザまん30円引き】

9月25日から27日までの期間、肉まんとピザまんを30円引きで購入できます。

なお、袋販売も対象です。

セブンのキャンペーン

【ブリトー30円引き】

9月18日から24日までの期間、ブリトー全品を30円引きで購入できます。

【カジッテ50円引き】

9月18日から10月1日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、ロッテ「カジッテ（グレープ＆マスカット／ミカン＆レモン）を購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月18日から10月8日まで。

【カップヌードル70円引き】

9月18日から10月1日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で対象のカップヌードル70円引きクーポンが毎日1枚もらえます。

対象商品は以下の通り。

●カップヌードル

●カップヌードル シーフードヌードル

●カップヌードル カレー

●カップヌードル チリトマトヌードル

クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。

【キューピーコーワシリーズ40円引き】

9月18日から10月1日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象のキューピーコーワシリーズを購入するごとに、次回使える40円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●キューピーコーワ αドリンク（100mL）

●キューピーコーワ αゼロドリンク（100mL）

●キューピーコーワ iドリンク（100mL）

●キューピーコーワ ヒーリングドリンク（100mL）

●キューピーコーワ αチャージ パイン風味（100mL）

●キューピーコーワ αチャージ アップル風味（100mL）

クーポン利用期間は9月18日から10月8日まで。

【金のハンバーグ・金のチーズハンバーグ50円引き】

9月22日から10月1日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、セブンプレミアムゴールド「金のハンバーグ」「金のチーズハンバーグ」を購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月22日から10月7日まで。

【ダノンオイコス20円引き】

9月23日から10月6日までの期間、対象のダノンオイコスを1個購入するごとに、次回使える20円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ダノンオイコス ブルーベリー（113g）

●ダノンオイコス ストロベリー（113g）

●ダノンオイコス ピーチ（113g）

●ダノンオイコス パッションフルーツ（113g）

●ダノンオイコス バニラ＆パイン（113g）

●ダノンオイコス プレーン加糖（123g）

クーポン利用期間は9月23日から10月13日まで。

【おにぎり・寿司50円引き】

9月23日から29日までの期間、揚げ物・セブンカフェベーカリー各種を購入すると、税抜400円以下のおにぎり・寿司各種に使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月23日から10月6日まで。

【お買い物20円引き】

9月23日から10月13日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「秋をほおばれ！」の対象商品を購入するごとに、税抜100円以上のお買い物に使える20円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月23日から10月20日まで。

今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ