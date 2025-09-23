「秋分の日」は行楽日和　恐竜レースに子どもたち大興奮　山形では芋煮…食欲の秋に舌鼓　棚田に“世相かかし”集結

絶好の行楽日和となった秋分の日の23日、宮城・石巻市のグラウンドに集結したのは白、緑、青、オレンジ色のティラノサウルス。

この集団は、着ぐるみ姿で競争するティラノサウルスレースの参加者です。

記念撮影にポーズを決める様子や、カメラマンを威嚇するちびっ子ティラノサウルスも。

レース前は参加者全員でラジオ体操。

リズムに合わせて飛び跳ねたり体をひねったりしました。

本番のレースでは、脚と腕を懸命に動かして走りだすティラノサウルスたち。

小さい恐竜たちが走るかわいらしい姿に、観衆から大きな声援が飛びます。

レース参加者は「コーンの曲がるところが難しくて、けど2位とれてよかった。楽しかった」「本当にもう必死になって頑張りました」と話しました。

一方、山形市で行われたのは、食欲の秋にかかせない芋煮会。

しょうゆベースのつゆに牛肉、サトイモなどを入れ、大鍋で煮込む山形の秋の風物詩です。

河川敷にテントを張り、家族や会社の同僚などみんなで芋煮を囲む様子があちらこちらで見られました。

芋煮のシメはうまみたっぷりのつゆで作るカレーうどん。

まさに食欲の秋のフルコースです。

棚田が広がる絶景スポットがある長崎・波佐見町では「鬼木棚田まつり」が行われ、多くの観光客が訪れていました。

グレーヘアの特徴を捉えた静岡・伊東市の田久保市長や、真っ赤なほっぺが特徴的な石破首相、メジャーリーグで大活躍中の大谷翔平選手など、2025年の世相を反映したかかしが並んでいます。

中には年金生活者の悲痛な叫び声や、関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とユニークで手作り感あふれるかかしたちもありました。

来場者は「おもしろい。本物に見えるやつ（かかしが）あれば、アニメのキャラクターだったり」「大谷選手みたいのがおもしろかった」「そのときそのときの話題の人が出てきたりとかですね。そういうのがあるから、なんかおもしろいねと思って」と話しました。

目を真ん丸にして驚いた様子で泣いてしまう女の子。

山形市で行われたのは、子供たちの健やかな成長を願う赤ちゃん相撲大会です。

参加した赤ちゃんは「はっけよーい！のこった！」との合図で紙製の力士相手に突き出しを見せ、家族のサポートもあり見事に勝利しました。

参加者は「元気でたくましくて、どんなことにも負けない子どもになってほしいです」と願いを込めていました。

一方、立ちはだかる力士相手に思わず泣き出してしまう男の子もいました。