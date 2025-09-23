名古屋・大須に登場した「大須ダンジョン食堂」は、滝やドラゴンが迎えるゲームの世界観そのままの食堂です。骨付き肉「冒険セット」をはじめ、食事だけでなくアトラクションも用意され、非日常を楽しめる仕掛けが満載です。

■RPGの世界観で食事を楽しむ「ダンジョン食堂」





名古屋・大須の万松寺通りにオープンした「大須ダンジョン食堂」は、ゲームの世界をイメージしたダンジョンのような食堂です。

中に入り橋を渡ると滝のようなスペースがあり、奥にはドラゴンの壁画や鉄球のような武器、刀も並びます。



客：

「ゲームみたいでいい」



別の客：

「ファンタジーRPGみたい。このような雰囲気好きなので楽しんでいます」

まるでゲームの世界に迷い込んだかのような空間が魅力です。「宝の地図」のようなメニュー表から選べるのは、「伝説の肉寿司三巻セット」（1200円）、

「紅蓮の海老串」（500円）、「黄金イカの炙り焼き」（800円）など。

一番人気は、ターキーレッグとドリンクがセットになった「冒険セット2」（1300円）。

客：

「すごく肉肉しい」



別の客：

「かぶりついている感じがゲームみたい」

漫画の骨付き肉のような豪快なターキーレッグに、樽風ジョッキでドリンクを合わせれば、まさに海賊気分が味わえます。

■10秒で挑む「封印解除チャレンジ」





楽しめるのは食事だけではありません。店内には「封印解除チャレンジ」というアトラクションも用意されています。



大須ダンジョン食堂の担当者：

「10秒ちょうどで止めればお会計が全額返金になる」

客：

「ちょっと早かった。残念」



別の客：

「残念。また来ます」

これまでに成功した人は約10人だといいます。



大須ダンジョン食堂の担当者：

「大須に新しい風を吹かせたいと思っています。こういう内装なのでコスプレイヤーに来てもらえたら世界観に没入してもらえるかな」



食とエンタメを融合した“冒険の食堂”は、大須の新たな名物スポットになりそうです。



2025年9月12日放送