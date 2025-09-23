【B1クラブ展望／北海道】「変革を期す大胆補強、北の大地から勢力図を覆す」

レバンガ北海道が大きく生まれ変わろうとしている。

新指揮官には、クラブ創設初年度にヘッドコーチを務めたトーステン・ロイブル氏が就任した。

「スタイル的には速い展開を意識した現代的なバスケットにフォーカスしています。ショットクロックが十分に残っている中でも積極的にシュートを狙うので、今シーズンは攻撃力のあるチームになるんじゃないかなと。ディフェンスに関してもアグレッシブに守るチームを目指しています」

そう語るのは、Bリーグ初参戦となる富永啓生である。

チームは昨季のリバウンド王に輝いたトーマス・ウェルシュ（サンロッカーズ渋谷）やキャプテンの寺園脩斗（神戸ストークス）などが退団。だが、日本代表シューターの加入で話題をかっさらい、積極的な補強はそれだけにとどまらなかった。

2015年のNBAドラフトで1巡目3位指名を受け、昨季は富永とともにインディアナ・マッドアンツでプレーしたジャリル・オカフォーを獲得。さらには新人賞候補の市場脩斗、Bリーグで1試合50得点のキャリアハイ記録を持つケビン・ジョーンズなど強力な戦力をそろえた。

昨シーズン達成できなかった「勝率5割以上、チャンピオンシップ進出」への準備は整った。しかし、戦力を充実させただけではリーグの勢力図を覆すことはできない。ケミストリーを構築させるためには、ロイブルHCのもとで新戦力と既存メンバーが化学反応を起こし、相乗効果を生みだせるかが明暗を左右する。

北の大地から新たな歴史を刻む、新生レバンガ北海道の戦いが幕を開ける。

プレシーズンゲームでも得点力の高さを証明した富永[写真]=B.LEAGUE

◆■KEY PLAYER／ SG #30 富永啓生

日本が誇る天才シューターは、北海道からNBA入りを目指す決断を固めた。

北海道は2シーズン連続で平均得点が75点台と低迷。得点力アップの中心選手として大きな期待を背負う。正確無比な3ポイントを最大の武器とする背番号30は、「3ポイント成功率50パーセント達成」と自身の目標を公言した。脅威的な数字だが、決して夢物語ではないと感じさせるのが富永のすごさだ。

ロイブルHCはアンダーカテゴリーと3x3の日本代表でも指導を受けた恩師でもある。初めてBリーグでのシーズンを迎えるにあたり、ロイブルHCとオカフォーがいることは富永にとっても心強い。

Bリーグデビューの舞台は地元・愛知県。「プレシーズンで試合を重ねるごとにケミストリーもよくなっています。その中でも自分のプレーでチームを引っ張りたい」。IGアリーナの主役となり、北海道を勝利へ導く。

文=小沼克年