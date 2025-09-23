電池式でどこでも出発進行！N700系で涼を運ぶ【フルタック】の新幹線型そうめん流し器がAmazonに登場中‼
新幹線の中をそうめんが走る！食卓に、遊び心を【フルタック】の新幹線型そうめん流し器がAmazonに登場!
フルタックのそうめん流し器は、新幹線の車体を模したユニークなデザインの流しそうめん器。 そうめんがN700系の中をくるくると流れ、まるで車内を駆け抜けるような爽快感。桶全体が回転する構造なので、取り損ねても次のチャンスがすぐにやってくる。
電池式（単1形乾電池2本・別売）でコードレス。お家の食卓はもちろん、ベランダやキャンプ場など、アウトドアでも気軽に楽しめる。
コンパクトなサイズ設計で、準備も片付けもスムーズ。
鉄道好きのお子さまはもちろん、大人も思わず笑顔になる夏の食卓の主役。 新幹線のスピード感と涼しさを、食卓で味わう。
