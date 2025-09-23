Snow Manの佐久間大介が、自身のインスタグラムに「#カリスマ横断歩道」のハッシュタグ付きで、秀逸な連続写真を投稿。ファンが大いに盛り上がっている。

■佐久間大介が横断歩道を渡る姿を捉えたカリスマ連続写真！

投稿されたのは、黒スーツ姿（「カリスマックス」の衣装）の佐久間大介が、横断歩道を渡り始める瞬間から渡り切るまでを追った、計10枚の画像。

1. 左（右）をきちんと確認

2. 右手を上げて歩行者がいることをアピール（手元がカリスマックス！）

3. 安全を確認して左手をポケットに

4. なぜかうしろを振り返る（振り向き姿が美しい）

5. 空を見上げながら、余裕で歩行。

6. 反対車線に差しかかるタイミングで、再び右手を上げてアピール（おそらく手元はカリスマックス）

7. またしても余裕の周辺確認

8. のんびりしていたら、青信号の点滅が始まったのか、猛然とダッシュ！

9. 横断歩道の終わりが近づき、少し安心

10. カリスマ横断歩道、終了！

パラパラ漫画のような趣があるなか、シュールな空気感とカッコ良さが同時に存在し、さらに、そこはかとなく漂うかわいらしさに笑顔にならずにいられないという、見事な投稿。

コメント欄は「指先までカリスマックス」「今度からカリスマックスの手で横断歩道を渡ります！」「信号間に合ってよかった」「最後の棒立ちさっくんがかわいすぎる」など、大反響となっている