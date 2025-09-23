1人暮らしの救世主？Xユーザー考案「手作り虫捕獲器」が助かる

1人暮らしを始めて困ることは多々ありますが、特に困っている人が多そうなのが虫退治ではないでしょうか。実家にいるときは別の家族に任せることができた害虫と、1人で向き合わなければならない恐怖。想像しただけで身がすくみます。

そんなときはXユーザーの「星」さんが使用している「手作り虫捕獲器」を試してみるといいかも知れません。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

このほど星さんがXに投稿したのは、棒の先に切ったペットボトルを装着した、手作り感満載の道具。

「彼氏居ない1人暮らし女性がこの世で一番持つべき物」というこのアイテムは、家の中に出現した虫たちを「触らず」「遠くから」つかまえ、退治することが出来る便利グッズだそう。

用意する材料と作り方は下記の通り

＜材料＞

・空のペットボトル

・長い棒（クイックルワイパーの柄など）

・カッター

・テープ ＜作り方＞

1）空のペットボトルの飲み口部分をカッターでカットし、逆さにして刺してテープで固定

2）棒の太さに合うサイズにペットボトルの下側をくり抜き、刺す

3）完成

使い方も簡単で、ターゲットの虫を見つけたら飲み口を逆にした先端部分ですくい、底の部分に落とします。逃がす場合は先端部分を開けて外に出し、殺す場合は殺虫剤を先端部分にノズルを差し込んで噴射するとのこと。

現在1人暮らし中の星さん。虫嫌いなため「なるべく怖くない方法で虫を退治出来ないか？」と悩んだ結果、この「手作り虫捕獲器」を思いついたそう。

世の中には虫退治グッズはたくさんありますが、殺傷能力が高いものが多め。穏便に家から出ていってもらう、という選択肢を取れるアイテムは、少ない印象です。

星さん自身虫退治に対して「（手作り虫捕獲器を）作る前は殺虫剤を吹きかけて殺すしかなくて、その後ティッシュで触るのも怖いので紙の上に乗せて外まで運んだりしてました」と、世の中の対策グッズでは解決できない悩みがあったと話しています。

虫は嫌いだけど殺したくない。殺すとなんか飛び散りそうで嫌……そんな人にはうってつけのアイテムかもしれません。

ただし、星さんいわくこのアイテムは「ゴキブリは対象外」。すばしっこすぎて対応できないとのことです。確かにあのレベルになると、よほどの技量を持つ人でないと仕留めるのは難しそう。

とはいえ家の中に現れる虫たちは、まことに遺憾ながら、ゴキブリ以外にもたくさんいます。せめてそいつらだけでも……という方はぜひ、作って試してみては。

＜記事化協力＞

星さん（@akarii2013）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025092302.html