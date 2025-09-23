【セリア】に110円で売ってるってマジ！？ 見かけたら即カゴ♡「おしゃれ靴下」

ローファーやスニーカーを取り入れたコーデを楽しみたい秋。周りと差をつけるなら、靴下にもこだわってみて。そこでおすすめしたいのが、【セリア】から登場したフリルデザインの靴下。履き口がさり気なくフリルになったガーリーなデザインで、足元からオシャレを底上げできるかも。大人に似合う上品なカラーなので、ぜひ秋のスタイリングに盛り込んで。

カジュアルさと甘さを両立したフリルソックス

【セリア】「婦人ショート丈 粗メッシュ メロウフリル」\110（税込）

履き口のメロウフリルがワンポイントになった靴下。カジュアルなメッシュ素材で甘すぎず、大人もトライしやすいはず。涼しげでクールな濃いブルーも、コーデのアクセントになりそうです。スニーカーやローファーはもちろん、サンダルコーデのマンネリ打破にもおすすめ。@ftn_picsレポーターのとも*さんは、「売り場で、鮮やかな濃いブルーが目をひきました」と絶賛しています。

上品なベージュの靴下で大人可愛い足元に

【セリア】「レディースクルー丈 ワッフルメロー」\110（税込）

ポコポコとしたワッフル織り風の素材が可愛らしい靴下。履き口のさり気ない配色フリルも、華やかなワンポイントになりそう。きれいめにもカジュアルにもマッチしやすいベージュの靴下は、一足あれば秋コーデで重宝するかも。クールなパンツスタイルに合わせれば、足元に程よい甘さをプラスしてくれます。フレアスカートやワンピースなど、甘めの洋服に投入してガーリーに仕上げるのも◎

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Emika.M