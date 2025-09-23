Myuk、はかない恋を歌った「Sakura」への思い語る。「桜の木々を想像して聴いて欲しい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「桜は小さくて素朴な花なのに、何千と並ぶと、とても壮大な美しい景色を作り出す。そういう恋であって欲しいという気持ちを込めて『Sakura』を歌った」（Myuk）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。9月はシンガーソングライターのMyukが担当MCとして登場。

9月23日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、今年3月に配信リリースされた、デジタルシングル「Sakura」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、今年3月にリリースされた、私、Myukの楽曲『Sakura』です」と曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「この楽曲は桜をイメージした、はかない恋心を歌っているバラード曲です」と説明すると、「桜って、ひとつひとつの花自体は、誰にも気づかれないような小さくて素朴な花なのに、それらが何千と並ぶことで、とても壮大な美しい景色を作る。そんな花だと思うんです」と、桜のイメージについて語ったMyuk。

「そんな桜の花のように、この曲で歌っている恋心も、最初は小さくても少しずつ重ねていけば、最後はなにか大きなものになっている。そういう恋であって欲しいなという気持ちを込めて歌いました」と、歌に込めた思いを語った。

さらに「この楽曲のレコーディングは冬だったんですけど、桜のはかなさを感じていただけるように、私も桜の木々を思い浮かべながら歌いました」とレコーディングを振り返ったMyuk。「これから秋へ突入していく季節ではありますが、よければ皆さんも桜の花を想像しながら『Sakura』を聴いてみてください」とリスナーに薦めた。

Myukの最新情報は、公式ホームページをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

『誰だってNeed music』概要

9月23日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

Myuk OFFICIAL SITE

https://myuk.jp/