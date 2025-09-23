コードレスで操作性抜群！ 硬い素材もスッと切れる超音波カッターが期間限定でセール中
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
一般的なカッターナイフだと3Dプリントのサポート材除去やプラ素材のカットに時間がかかりますよね。できればもっと効率化したい。
そんなストレスを大幅に改善してくれるのが、毎秒4万回振動のコードレス超音波カッター「Hanboost C1」。205gの軽量さでコードに邪魔されない快適作業を実現。
好評を受けてクラウドファンディングで第二弾の先行セールが始まっていたので、さっそく詳しく見ていきましょう！
硬い素材も力を入れずカットできる
「Hanboost C1」は一般的なカッターと違い、公称40,000回/秒の高速振動により摩擦や抵抗を最小限にして硬い素材をスッと切れるようにする工具です。
3Dプリント材やプラモデルといった樹脂素材から木工や革などがスーッと切れるのは見ていても気持ちいいですね。
超音波カッターは高速振動による熱で溶ける場合もあるので、素材によっては注意が必要です。
コードが邪魔にならなくて快適
超音波カッター自体は珍しいものではありませんが、「Hanboost C1」のメリットはなんといっても“コードレス”という点。ケーブルが邪魔にならないので操作性も高いのが特長です。
パワーは素材や作業内容に応じて3段階から選択可能。繊細な作業ではレベル1で慎重に、硬い素材にはレベル3という感じで使い分けOK。
コードレスタイプで気になるのは動作時間ですが、「Hanboost C1」は満充電で2〜3時間の連続使用が可能だそう。充電もUSB-Cなのでスマホ用のアダプタが使えますよ。
交換工具内蔵で助かる
ブレード交換用の六角レンチは本体に内蔵。小さいパーツは失くしがちなので、この工夫は助かります。
模型やガレージキット、革細工や3Dプリントを楽しんでいる人はぜひおトクな先行セール中にチェックしてみてください。
Source: machi-ya, YouTube