Image: BRIGHT_DIY

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

一般的なカッターナイフだと3Dプリントのサポート材除去やプラ素材のカットに時間がかかりますよね。できればもっと効率化したい。

そんなストレスを大幅に改善してくれるのが、毎秒4万回振動のコードレス超音波カッター「Hanboost C1」。205gの軽量さでコードに邪魔されない快適作業を実現。

好評を受けてクラウドファンディングで第二弾の先行セールが始まっていたので、さっそく詳しく見ていきましょう！

プラスチックから石膏まで精密カット。コードレス超音波カッターで創作の幅が無限大に 28,980円 【早期リターン 33％OFF】 machi-yaでチェック

硬い素材も力を入れずカットできる

Image: BRIGHT_DIY

「Hanboost C1」は一般的なカッターと違い、公称40,000回/秒の高速振動により摩擦や抵抗を最小限にして硬い素材をスッと切れるようにする工具です。

3Dプリント材やプラモデルといった樹脂素材から木工や革などがスーッと切れるのは見ていても気持ちいいですね。

Image: BRIGHT_DIY

超音波カッターは高速振動による熱で溶ける場合もあるので、素材によっては注意が必要です。

コードが邪魔にならなくて快適

Image: BRIGHT_DIY

超音波カッター自体は珍しいものではありませんが、「Hanboost C1」のメリットはなんといっても“コードレス”という点。ケーブルが邪魔にならないので操作性も高いのが特長です。

Image: BRIGHT_DIY

パワーは素材や作業内容に応じて3段階から選択可能。繊細な作業ではレベル1で慎重に、硬い素材にはレベル3という感じで使い分けOK。

Image: BRIGHT_DIY

コードレスタイプで気になるのは動作時間ですが、「Hanboost C1」は満充電で2〜3時間の連続使用が可能だそう。充電もUSB-Cなのでスマホ用のアダプタが使えますよ。

交換工具内蔵で助かる

Image: BRIGHT_DIY

ブレード交換用の六角レンチは本体に内蔵。小さいパーツは失くしがちなので、この工夫は助かります。

模型やガレージキット、革細工や3Dプリントを楽しんでいる人はぜひおトクな先行セール中にチェックしてみてください。

プラスチックから石膏まで精密カット。コードレス超音波カッターで創作の幅が無限大に 28,980円 【早期リターン 33％OFF】 machi-yaでチェック

＞＞精密作業にうってつけ！毎秒4万回振動するコードレス超音波カッター「Hanboost C1」

Source: machi-ya, YouTube