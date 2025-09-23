5人組バンド「BIGMAMA」は23日に公式サイトを通じ、ヴァイオリン・キーボード・コーラスの東出真緒(42)が当面の間、活動を休止すると発表した。

バンドの公式サイトで「日頃よりBIGMAMAを応援してくれている皆さまへ。この度、本人より休養の申し出があり、事情を聴き、しばらくの間活動を離れ、休養に専念してもらうことにいたしました」と、東出が活動休止し、休養に専念することを発表した。

続けて「5人でのライブ、ツアーを楽しみにしてくださっていた皆様には、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。その上で「尚、BIGMAMA主催のツアーに関しまして希望者の方へはチケットの払い戻しをさせていただきますが、今までにないバケツを含む4ピースの硬派なロックバンドとして、時にサポートミュージシャンやゲストアーティストを迎えながら、この状況を更なる熱量に変えて、ステージをお届けできるよう準備してまいります。どうか引き続きご期待いただければ幸いです」とファンへ呼びかけた。

サイトには東出のコメントも掲載され「いつもBIGMAMAを応援いただき、ありがとうございます。突然の休養期間となり、ご心配をおかけするとは思いますが、復帰まで、温かく見守っていただけますと幸いです。BIGMAMA20周年には元気な姿で皆様とお会いできるよう、今はしっかりとお休みをさせていただきます」と伝えた。

そして「この度の事を「大丈夫、任せて」と快く理解してくれたメンバー、スタッフの皆様に深く感謝しています。休養期間中も4人がきっと今までにないBIGMAMAの魅力を引き出してくれると、とても頼もしく思います。どうぞ変わらずの応援を宜しくお願い致します」と呼びかけた。