■全国の24日（水）の天気

高気圧の中心は東へ離れますが、北日本や東日本に勢力を残しそうです。北日本と東日本は、広く秋晴れとなるでしょう。一方、日本海には前線を伴った低気圧が進みそうです。西日本は、湿った空気が流れ込むため雲に覆われ、九州や四国を中心に雨が降りそうです。九州では激しく降り、宮崎県など太平洋側の地域は大雨となる所があるでしょう。土砂災害などに十分注意が必要です。

最低気温は、九州で25℃を下回らず、熱帯夜の所が多くなるでしょう。最高気温は、九州から東海で30℃前後の所が多くムシムシしそうです。

【予想最低気温】（前日差）

札幌 13℃（±0 平年並み）

仙台 17℃（＋1 9月中旬）

新潟 18℃（-1 平年並み）

東京都心 18℃（-1 平年並み）

名古屋 21℃（±0 9月中旬）

大阪 22℃（-1 9月中旬）

広島 21℃（-2 9月中旬）

高知 23℃（±0 9月上旬）

福岡 25℃（＋3 熱帯夜）

鹿児島 26℃（±0 熱帯夜）

那覇 28℃（＋1 熱帯夜）

【予想最高気温】（前日差）

札幌 24℃（＋1 9月上旬）

仙台 24℃（±0 平年並み）

新潟 29℃（＋2 9月上旬）

東京都心 27℃（＋1 9月中旬）

名古屋 29℃（＋1 9月中旬）

大阪 29℃（＋1 9月中旬）

広島 29℃（＋6 9月中旬）

高知 27℃（±0 10月上旬）

福岡 33℃（＋4 真夏並み）

鹿児島 32℃（±0 8月下旬）

那覇 34℃（＋1 真夏並み）

■全国の週間予報天気は周期的に変わりそうです。25日は低気圧が北海道付近を通過し、前線が日本海側にのびる見込みです。北海道や日本海側の地域を中心に雨が降るでしょう。北日本を中心に風も強まり、大雨や強風に注意が必要です。26日から27日は晴れる所が多いでしょう。28日から29日は再び低気圧や前線が通過するため、全国的に曇りや雨になりそうです。この先も、九州や四国を中心に真夏日の続く所があるでしょう。関東も25日から27日頃は真夏日の所が多く、暑さが戻りそうです。朝と日中の気温差が大きくなりますので、服装でうまく調整してください。