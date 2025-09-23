日テレNEWS NNN

写真拡大

■全国の24日（水）の天気
高気圧の中心は東へ離れますが、北日本や東日本に勢力を残しそうです。北日本と東日本は、広く秋晴れとなるでしょう。一方、日本海には前線を伴った低気圧が進みそうです。西日本は、湿った空気が流れ込むため雲に覆われ、九州や四国を中心に雨が降りそうです。九州では激しく降り、宮崎県など太平洋側の地域は大雨となる所があるでしょう。土砂災害などに十分注意が必要です。

最低気温は、九州で25℃を下回らず、熱帯夜の所が多くなるでしょう。最高気温は、九州から東海で30℃前後の所が多くムシムシしそうです。

【予想最低気温】（前日差）
札幌　　　13℃（±0 平年並み）
仙台　　　17℃（＋1 9月中旬）
新潟　　　18℃（-1 平年並み）
東京都心　18℃（-1 平年並み）
名古屋　　21℃（±0 9月中旬）
大阪　　　22℃（-1 9月中旬）
広島　　　21℃（-2 9月中旬）
高知　　　23℃（±0 9月上旬）
福岡　　　25℃（＋3 熱帯夜）
鹿児島　　26℃（±0 熱帯夜）
那覇　　　28℃（＋1 熱帯夜）

【予想最高気温】（前日差）
札幌　　　24℃（＋1 9月上旬）
仙台　　　24℃（±0 平年並み）
新潟　　　29℃（＋2 9月上旬）
東京都心　27℃（＋1 9月中旬）
名古屋　　29℃（＋1 9月中旬）
大阪　　　29℃（＋1 9月中旬）
広島　　　29℃（＋6 9月中旬）
高知　　　27℃（±0 10月上旬）
福岡　　　33℃（＋4 真夏並み）
鹿児島　　32℃（±0 8月下旬）
那覇　　　34℃（＋1 真夏並み）

■全国の週間予報
天気は周期的に変わりそうです。25日は低気圧が北海道付近を通過し、前線が日本海側にのびる見込みです。北海道や日本海側の地域を中心に雨が降るでしょう。北日本を中心に風も強まり、大雨や強風に注意が必要です。26日から27日は晴れる所が多いでしょう。28日から29日は再び低気圧や前線が通過するため、全国的に曇りや雨になりそうです。この先も、九州や四国を中心に真夏日の続く所があるでしょう。関東も25日から27日頃は真夏日の所が多く、暑さが戻りそうです。朝と日中の気温差が大きくなりますので、服装でうまく調整してください。