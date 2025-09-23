◇プロ野球パ・リーグ 楽天7-0日本ハム(23日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

首位ソフトバンクを2.5ゲーム差で追う日本ハムは序盤に先制を許すとその後も投手陣が粘れず7失点。打線も援護することができず、2試合連続の完封負けを喫しました。

この日の先発・孫易磊投手は先頭に2塁打を浴びると、 黒川史陽選手の2ランを浴び失点。2回にもヒットと2つの四球で1アウト満塁のピンチを迎え、ゴロの間に1点を失い2回でマウンドを降ります。その後も後続が粘ることができず、8回には、5番手でマウンドへ上がった古林睿煬投手が浅村栄斗選手に2ランを浴びるなど12安打7失点。

一方、打線は楽天先発のハワード投手を前に7回途中まで2安打に抑えられると、その後も後続を切り崩すことはできずこの試合3安打と沈黙。2試合連続での完封負けを喫し、逆転優勝を狙う日本ハムにとって手痛い連敗となりました。

また首位のソフトバンクが負けたため、ゲーム差は変わらず「2.5」のまま。レギュラーシーズンは残り6試合、ソフトバンクの優勝マジックは1つ減り「5」となっています。