ABCテレビは23日、同局の深夜番組「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）のゴールデン特番「なるみ・岡村の過ぎるTV 関西ホンマに住みやす過ぎる街 ベスト5！ゴールデンスペシャル」を10月22日午後7時から放送（関西ローカル）すると発表した。

放送開始から13年目、「ナイトinナイト」枠に移行してからは10年目に突入した同番組。「関西文化人類学バラエティ」として、最新カルチャーの発掘から関西人の生態調査まで、リアルな情報を紹介してきた。

番組の人気企画「岡村に住んで欲し過ぎる街」では、将来関西に戻ってきたいと話すMCのナインティナイン・岡村隆史のために、これまでさまざまな街を紹介。しかし岡村は「ステイで…！」と毎回、移住の決断をせずに保留してきた。そうこうしているうちに番組が調べた都市は40以上、インタビュー総数は驚異の1万人超えに。溜まった膨大なデータをもとに今回、

番組独自の視点で関西の住みやすい街をランキング化し、VTRと共に発表する。

同企画が長引いていることに「岡村くんが

ずっと移住を決めはらへんから…」となるみからつっこまれた岡村は、「でも僕が決めなかったから、このスペシャルができるんですよ！引っ張って引っ張って...しかもゴールデンで!!」とアピール。企画の進行役・すっちーも「もし早くに決めてたらそれはそれで“なにはよ決めとんねん！なにほんまに住んどんねん！”ってなりますからね」と笑った。

番組はTVer・ABEMAで見逃し配信される。