三重県津市の松菱百貨店にある「選べるガチャガチャランド」は、ガチャガチャを回すことなく約600種類から自由に選べる新感覚のガチャガチャで、県外から足を運ぶ人も多く話題を集めています。

■回さないで選べるガチャガチャ



三重県津市の松菱百貨店にある「選べるガチャガチャランド」は、カプセルが入ったカゴがずらりと並びます。

サンリオやディズニーといった定番人気のほか、ライトが光る「なんちゃって防犯カメラ」（1個300円）や、

本を開くと幻想的な世界が広がる「秒で世界」シリーズ（1個500円）などユニークな新商品も。

さらに青森のねぶたの組み立てキット「ミニねぶた」（1個1500円）など地域限定品も揃います。

大阪から来た女性：

「（全種類）揃いました。これだと本当にありがたい」

ここならシリーズを全部揃える「コンプリート」も簡単。さらに、スタッフがカプセルを開けて中を確認してくれるサービスもあります。（※混雑時を除く）

奈良からの男性：

「これです、出ました！本当に来てよかった」

■小さなカプセルが人と人をつなぐ大きな絆に



運営しているのは、被災地の復興支援を行う一般社団法人「東日本大震災雇用・教育・健康支援機構」で、収益金はすべて被災地などへの支援に使われています。

田中潤理事長：

「自動的に寄付ができる素晴らしい仕組み。カプセルを通じて小さな幸せの絆ができていく」



2021年に神奈川県で初めて店舗をオープンし、「地域を盛り上げたい」という松菱百貨店からの熱いラブコールに応えて2024年に三重へ。今では土日に約800人が訪れるほどの人気となっています。

田中理事長：

「支援の輪を広げていきたい。地方のデパートでさらに発信ができるのではないか。全国の地方のデパートにも広げていきたい」



1つのカプセルが、支援の輪を全国へと広げています。



2025年9月10日放送