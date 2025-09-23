お笑いタレントのなるみ（53）とナインティナイン岡村隆史（55）がMCを務めるABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜午後11時17分、関西ローカル＝TVer見逃し配信あり）が、ゴールデンSPを放送することが分かった。同局が23日、発表した。

特番では「関西ホンマに住みやす過ぎる街ベスト5」を放送する。番組ではこれまで、将来関西に戻ってきたい岡村のために、さまざまな街を紹介してきたが、岡村は一向に決断せず。そうこうしているうちに、番組が調べた都市は40以上、そしてインタビュー総数は驚異の1万人超えに。この膨大なデータをもとに、番組独自の視点で関西の住みやすい街をランキング化し、渾身（こんしん）のVTRとともに放送する。

なるみが「『岡村に住んで欲し過ぎる街』の企画が始まってからはや何年でしょうか。岡村くんがずっと移住を決めはらへんから」と話すと、岡村は「でも、僕が決めなかったから、このスペシャルができるんですよ。引っ張って引っ張って。しかもゴールデンで」と、むしろ感謝してもらいたいと言わんばかり。

すっちーも「もし早くに決めてたら、それはそれで、『何はよ決めとんねん！何ほんまに住んどんねん！』ってなりますからね」と同意した。

そんな2人をよそに、なるみは「どんなランキングになるんか、今から楽しみやね」と期待し、岡村も「ゴールデンもよろしくどうぞ」とアピールしていた。

また、同番組を盛り上げるべく、夕方の情報番組「newsおかえり」とのコラボ企画も決定。「関西ホンマに住みやす過ぎる街ベスト5」につながる10位から6位を、24日から5週にわたって毎週水曜日の番組内で発表する。

番組の模様は10月22日午後7時から、関西ローカルで放送される。