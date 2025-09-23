¡Ú¥Î¥¢¡Û°ðÍÕÂç¼ù¤¬¶ÛµÞÈÂÁ÷¡¡¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥ÈÃ¥¤ï¤ì¤¿¸å¤âÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤¤º
¡¡¥Î¥¢£²£³Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç°ðÍÕÂç¼ù¡Ê£³£·¡Ë¤¬¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂè°ì»î¹ç¤Ç°ðÍÕ¤Ï¥¬¥ì¥Î¡¢·ý²¦¡¢¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È£Ê£ò¡¥¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢£Ë£Å£Î£Ô£Á¡õÀ¬Ìð³Ø¡õº´¡¹ÌÚÍ«Î®²à¡õ±óÆ£Å¯ºÈ¤È¤Î£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡½ªÈ×¡¢°ðÍÕ¤ÏÀ¬Ìð¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥Ü¥Ç¥£¥×¥ì¥¹¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤ï¤µ¤ì¥Ò¥¶¤ò¥Þ¥Ã¥È¤Ë¶¯ÂÇ¡£±¦ÂÀ¤â¤â¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£À¬Ìð¤Ë°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Î©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÃ´²Í¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÓ¤ò¥±¥¬¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£