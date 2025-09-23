SUPER EIGHT、デビュー21周年の記念日プリクラ公開「天使が5人」「することが可愛い」と反響続々
【モデルプレス＝2025/09/23】SUPER EIGHTが9月22日、グループのInstagramを更新。デビュー21周年を記念したメンバー全員でのプリクラを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】SUPER EIGHT、5人での貴重プリクラ公開
2004年9月22日にデビューしたSUPER EIGHTは「22年目の僕たちもよろしくね」と記念日プリクラを公開。5人全員で写っており「SUPER EIGHT」「9／22」「ずっと一緒だよ」の落書きも施されている。
この投稿に、ファンからは「21周年おめでとう」「天使が5人」「することが可愛い」「22年目も応援してます」「盛れすぎ（笑）」「そのプリクラ欲しいです」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
