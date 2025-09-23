53歳美人アナ、1日警察署長に！ 婦警姿に「超かわいいです」「タイホして」
フリーアナウンサーの望月理恵が23日にインスタグラムを更新し、1日警察署長を務めたことを報告。制服姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】制服から美脚すらり！ 敬礼ポーズもかわいい望月理恵
望月が「秋の交通安全運動が始まり、綾瀬警察署の1日警察署長を務めてまいりました！」と投稿したのは警察官の制服を着たオフショット。複数公開されている写真には、マスコットキャラクターのピーポ君と一緒に敬礼をしてカメラに微笑みかける様子や笑顔のソロショットも収められている。投稿の中で望月は「私自身、制服を着させて頂き、改めて身が引き締まる思いでした」とコメントしている。
彼女の制服姿に、ファンからは「超かわいいです」「タイホして」「署長！かっこいい〜」などの声が集まっている。
■望月理恵（もちづき りえ）
1972年2月8日生まれ。兵庫県出身。1994年より『世界ふしぎ発見！』（TBS系）のミステリーハンターとして活動をスタート。2004年から2022年までは『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）の司会を務める。現在は『DayDay.』（日本テレビ系）や『THE TIME,』（TBS系）などの番組に出演中。
引用：「望月理恵」インスタグラム（@mochiee28）
