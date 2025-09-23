口ひげにオールバック、「ラッツ＆スター」のメンバーとして活躍した"くわまん"こと桑野信義（68）。屈指の実力を持つトランペッターであり、タレントとしても活動する桑野だが、直近では顔がシャープになり、リーゼント風のイケオジに変貌していた──。

【写真】ふっくらしていた頃と、ほっそりと痩せた現在のクワマン比較写真

桑野は幼なじみの鈴木雅之（69）に誘われ、1980年に「シャネルズ（現ラッツ＆スター）」の『ランナウェイ』でデビュー。『め組のひと』などのヒット曲をリリースしたが、グループは1986年頃に活動休止し、各自がソロ活動をスタート。桑野が志村けんさん（享年70）と出会い、タレント転向した経緯をテレビ局関係者が語る。

「当初、志村さんとは桑野さんがラッツ＆スターとして、『8時だョ！全員集合』（TBS系）にゲスト出演したときに、顔を合わせた程度だったそうです。

ソロ活動の方向性で悩んでいたときに志村さんから『新番組を手伝ってくれないか？』誘われ、それが『志村けんのだいじょうぶだぁ』（フジテレビ系）でした。志村さんに才能を見出され、『バカ殿』には30年間も家老役として出演し、『ものまね王座決定戦』にも度々出演し、番組を盛り上げてきました」

2020年3月29日、師匠として慕い、恩人だった志村さんが新型コロナウイルス感染による肺炎で他界。自身のブログで「殿！ 嘘でしょう…」と絶句していた桑野だが、その半年後、大腸がんと診断を受ける。すでにステージIIIbでリンパ節に転移している状態だった。桑野はNEWSポストセブンの取材に大病を患う前の生活を次のように語っている。

「生活はハチャメチャだったんです。忙しかったのもありますが、夜中まで撮影などの仕事をし、その後、朝まで飲んで、3時間睡眠で次の仕事に行っていましたから。暴飲暴食なうえ、食べるのは野菜や果物は避けて肉ばかり。マネージャーに諫められても、『自分の責任は自分でとる！』と突っぱねて」

還暦を過ぎたあたりから便意を催すも便がでない異変が生じており、親族から受診をすすめられていたが、2、3年ほど先送りにしていたという。その後、排便時にトイレットペーパーに血がついたり、めまいを起こしたりするように。ついに受診を決断し、病院でうけた大腸内視鏡検査でポリープが3つ見つかり、大腸がんと診断された。

抗がん剤治療と2021年に15時間に及ぶ手術を受けた桑野。体重が激減して日常生活も一変したという。

「1回の"トイレラッシュ"で10回ほどトイレに行きます。それがいつくるかは、わからない。だから、外出時は大変です。食事でコントロールするしかないので、大事な仕事があるときは、前日から何も食べません。

摂るのは水分だけで小食にもなりました。現在はウォーキングを続け体力も少しずつついて、体重も一番落ちていた（58キロの）ときから7キロ増えて、65キロになりました。体力がついたおかげで、音楽活動もやれていますよ」

現在は大病を乗り越え、ステージに復帰している桑野。術後5年間、2026年までに再発や転移がなければ寛解（病気の症状が軽くなったり、消えたりした状態）となる。桑野はそれを目標に検査と規則正しい健康的な生活を続けているという。

今年は「ラッツ＆スター」結成45周年、大仕事が残っている。