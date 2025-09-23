７日に閉幕した全米の車いすテニス男子シングルスで、史上３人目の生涯ゴールデンスラム（４大大会全制覇とパラリンピック金メダル）の快挙を達成した世界王者、小田凱人（東海理化）が、２７日に開幕する男子車いすテニスのツアー公式戦、木下グループ・ジャパン・オープン（東京・有明）に凱旋（がいせん）する。

開幕を前にした２２日、小田は都内で取材に応じ、同大会では「まず最速サーブは出したい」と宣言だ。今大会は、規模的にそれほど大きくないが、ツアー公式戦では、一般と同時に開催される国内ただ一つの大会だ。

小田の圧勝が予想されるため、「ただ勝つだけじゃおもしろくない」。常々、「多くの人を驚かせたい」と話しているだけに、どれだけ小田が、訪れる観客を盛り上げられるかにかかる。

小田の過去の自身の最速サーブは、２０２４年全豪で記録した時速１７４キロだという。「２００キロは超えたい」と話すが、一般でも時速２００キロを超えれば速い。

車いすテニスは、背の高さを利用できず、サーブは打ち上げになる。足のバネも使えず、スピードを上げられない。そこでの時速２００キロのサーブは、至難の業だが、そこは「歴史に名を刻みたい」という小田だ。有明で、不可能を可能にする。